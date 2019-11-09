В США на кинорынке пройдет конференция, посвященная съемкам в России

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Лос-Анджелесе (США) на 40-ом Американском международном кинорынке пройдет конференция "Производство в России: переход международной ко-продукции от IP к доставке". Ее проводит РОСКИНО в партнерстве с гильдией продюсеров США и ассоциацией "Продюсеры без границ", сообщают организаторы.

Среди спикеров: юрист, консультант по производству контента для индустрии развлечений Стивен Биер, продюсеры Стивен Адамс и Александр Роднянский. Они обсудят, какой тип контента имеет больше шансов на привлечение глобальной аудитории, возможные проблемы и ограничения для международных продакшн-компаний, а также способы привлечения международных продюсеров к съемкам в России.

"Новые правила, разработанные Минкультуры, поощряющие международных продюсеров рассматривать Россию как актуальное направление для съемок контента, могут заработать в полной мере, если будут соответствовать международным стандартам, – сказала Екатерина Мцитуридзе, генеральный директор РОСКИНО, а также модератор конференции. – Мы обсудим все преимущества и подводные камни российской версии рибейтов – налоговых возвратов продюсерам с части бюджета, потраченного ими на производство фильма на территории России. Данный вопрос уже вызывает живой интерес".

Еще одним модератором общения участников выступит сопредседатель международного комитета Гильдии Продюсеров США, основатель ассоциации "Продюсеры без границ", продюсер Кайван Машаех.

© Фото : пресс-служба РОСКИНО Стенд РОСКИНО на кинорынке в Лос-Анджелесе, США © Фото : пресс-служба РОСКИНО Стенд РОСКИНО на кинорынке в Лос-Анджелесе, США

В этом году юбилейный 40-й Американский международный кинорынок проходит с 6 по 13 ноября в Лос-Анджелесе (США). В нем традиционно принимают участие более семи тысяч профессионалов индустрии из более, чем 80 стран. Уже в девятый раз официальным партнером кинорынка выступает РОСКИНО при поддержке Министерства культуры России. На стенде представлены 17 российских кинокомпаний: All Media, "Планета Информ", Mirsand Тимура Бекмамбетова, киноконцерн “Мосфильм” и другие студии.