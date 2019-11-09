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РИА Новости
Культура

Вещи вокалиста The Prodigy продали за 350 тысяч фунтов стерлингов

03:18 09.11.2019
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© Фото : Cheffins Fine ArtВещи вокалиста британской электронной группы "The Prodigy, выставленные на продажу с аукциона Cheffins
Вещи вокалиста британской электронной группы The Prodigy, выставленные на продажу с аукциона Cheffins
© Фото : Cheffins Fine Art
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вещи вокалиста британской группы Prodigy Кита Флинта, скончавшегося в марте этого года, продали на аукционе Cheffins в Великобритании почти за 350 тысяч фунтов стерлингов, сообщили организаторы торгов в Твиттере.

"Что за вечер! Вчера вечером коллекция Кита Флинта была продана почти за 350 тысяч фунтов стерлингов, превзойдя все ожидания. Интерес к аукциону был феноменальный", — написали организаторы.

Самым дорогим лотом стал набор из трех статуэток "лунного человека", которые вручаются победителям премии MTV Music Awards. Их стоимость составила 16 тысяч фунтов стерлингов.
Кровать вокалиста Prodigy, ножки которой представляют собой извивающиеся у основания стальные шипы, ушла с молотка за 8,5 тысячи фунтов.
Участники аукциона приобрели набор из сережек для пирсинга за 2,2 тысячи фунтов, коллекцию кепок за 1,5 тысячи фунтов, канделябр 19 века за тысячу фунтов, чучело зайца с ружьем за 3,2 тысячи фунтов, скульптуру муравья из алюминия и стали за восемь тысяч фунтов стерлингов и другие предметы.
Аукцион был проведен для того, чтобы частично погасить долги вокалиста The Prodigy.
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