Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.

В образе колдуньи Maruv поет о том, что хочет приворожить возлюбленного. Вместе с подругами она проводит мистический обряд со свечами и купается в реке. Одета она в красный латексный костюм и босоножки на высоком каблуке.

Режиссером и стилистом клипа выступила Яна Чаплыгина, которая уже не первый раз работает с победительницей MTV Europe Music Awards 2019.

Альбом, темой которого стали украинские сказки и фольклор, должен быть выпужен в ближайшее время.