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РИА Новости
Культура

Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine

01:50 09.11.2019
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
В образе колдуньи Maruv поет о том, что хочет приворожить возлюбленного. Вместе с подругами она проводит мистический обряд со свечами и купается в реке. Одета она в красный латексный костюм и босоножки на высоком каблуке.
Режиссером и стилистом клипа выступила Яна Чаплыгина, которая уже не первый раз работает с победительницей MTV Europe Music Awards 2019.
Альбом, темой которого стали украинские сказки и фольклор, должен быть выпужен в ближайшее время.
Всего в него войдет четыре композиции.
Певица MARUV в клипе Между нами
2 августа, 12:59Культура
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КультураМузыкаНовости культурыMaruv (Анна Корсун)YouTube
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