Дорогой металл. Почему палладий обогнал в цене золото и платину

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цена на палладий за два года выросла почти в три раза, и теперь этот благородный металл дороже золота и платины. Аналитики уверены: скоро котировки пробьют отметку в две тысячи долларов. Почему палладий взорвал рынок — в материале РИА Новости.

Платина вместо палладия

Больше всего палладий нужен в автомобильной промышленности. Как и платина, этот металл применяется в каталитических нейтрализаторах (катализаторах), которые превращают вредные для человека углеводороды, окиси азота и другие химические соединения, содержащиеся в выхлопных газах, в сравнительно безвредные оксид углерода и водяной пар. Фактически палладий и платина действуют как губка, впитывая углеводороды. Палладий способен поглотить выхлопы, в 900 раз превышающие его собственный вес.

Платину используют в катализаторах автомобилей с дизелем, палладий — в бензиновых. Основной спрос в Европе с 1990-х был именно на дизельные — как на более экологичные.

Соответственно, платиновые автокатализаторы были более востребованы, чем палладиевые, что отражалось на рыночной цене металлов: платина стоила около тысячи долларов за унцию, палладий — порядка двухсот.

Дешевизне палладия способствовали и распродажи российских запасов. Крупнейший производитель палладия в мире, Россия накапливала этот металл несколько десятилетий, а в конце 1990-х выбросила на рынок. Избыток предложения обрушил цены.

На Россию и Южную Африку приходится до 80 процентов палладия в мире. Причем палладий — побочный продукт при добыче никеля в России и платины в Южной Африке. Так что объемы его поставок напрямую зависят от других полезных ископаемых и соответствующих инвестиций.

В 2012 году добыча никеля в Норильске сократилась на три процента. Уже тогда аналитики предупредили: это вызовет глобальный дефицит палладия на фоне растущего спроса.

Так и вышло. В 2015-м в Европе разразился "дизельгейт". Выяснилось, что немецкий концерн Volkswagen оснащал дизельные автомобили специальной системой, которая при проверке занижала показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах в десятки раз. Программы господдержки "дизелей" быстро свернули, и потребители начали переходить на бензин. В 2018-м в Германии впервые с 1999 года бензиновых автомобилей продали больше, чем дизельных.

На европейском авторынке сегмент дизельных автомобилей сократился с 55% до 45%, а бензиновых увеличился с 42% до 49%. Соответственно, спрос автопрома на платину пошел вниз, на палладий — вверх.

Предложение же явно не успевало за спросом. В результате с 2010 года цена на палладий увеличилась в четыре раза, и в 2018-м этот металл на мировом рынке превысил по стоимости золото.

Еще дороже

По данным Johnson Matthey, одного из крупнейших мировых дистрибьюторов металлов платиновой группы, в 2018-м Россия подняла поставки палладия на 18%, до 88,33 тонны. "Поставки увеличились за счет продажи запасов производителей, но фундаментальный дефицит усиливался, поскольку спрос на автокатализаторы достиг рекордного уровня", — отмечают аналитики Johnson Matthey.

Сейчас палладий торгуется по 1760 долларов за унцию (золото — по 1490). Как прогнозируют в Standard Chartered Precious Metals, в следующем году недостаточное предложение и растущий спрос продолжат толкать цены вверх.

"Рынок испытывал дефицит палладия последние семь лет. В 2020 и 2021 году ситуация не изменится. Металл может подорожать до двух тысяч долларов за унцию и пойти дальше. Причина — ужесточение экологических норм в Европе и Китае, а также дефицит предложения. Автопроизводители стремятся нарастить закупки металла, чтобы соответствовать строгим ограничениям выбросов", — указывают товарные аналитики банковской группы.

В то же время "Норникель" постепенно наращивает производство. С января по сентябрь поставки палладия увеличились на семь процентов. При этом в компании ожидают годовой дефицит металла на мировом рынке на уровне 600 тысяч унций.

"В отличие от южноафриканских рудников, "Норникель" производит в четыре раза больше палладия, чем платины. Кроме того, затраты на добычу ниже, что позволяет выигрывать от роста цен на металл и укреплять лидерство на рынке", — уточняет Reuters.

"Палладий сейчас — крупнейший источник дохода для "Норникеля", опережающий никель и медь", — подчеркивает Роджер Джонс, управляющий фонда London & Capital.

Некоторые наблюдатели полагают, что ценовое ралли продлится недолго. Котировки пойдут вниз, как только автопроизводители переключатся на более дешевую платину.

"Не может быть максимальной цены для палладия как таковой до тех пор, пока мы не достигнем уровня, на котором более целесообразно использовать другой металл, такой как платина, или пока замедление мировой экономики не приведет к снижению спроса на новые автомобили", — считает Оле Хансен, глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank. Впрочем, замена палладия на платину — сложный и затратный технологический процесс, требующий не менее полутора лет.