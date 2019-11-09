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РИА Новости
Туризм

Туристы рассказали, как влияет на их планы усложнение визовых процедур

22:55 09.11.2019
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Кипра
Отдыхающие на пляже Кипра
© РИА Новости / Борис Бабанов
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные туристическим поисковиком, рассказали, как повлияет на их планы поездок на Кипр его возможное присоединение к Шенгену, сообщает OneTwoTrip.
Аналитики компании провели исследование среди 2 108 пользователей и выяснили, что 41% из них не откажется от отдыха на Кипре, даже если им придется для этого получать шенгенскую визу, вместо про-визы, как сейчас.
Считается, что этот вид разрешений на въезд получить проще. Как разъясняется на сайте посольства Кипра, заявку можно подать онлайн, про-виза приходит на электронную почту, ее нужно самостоятельно распечатать и предъявить при регистрации на рейс. Шенгенскую визу получить сложнее: путешественникам необходимо приехать в консульство, предоставить ряд справок, предъявить билеты и бумаги, подтверждающие бронирование отелей.
Почти четверть (23%) опрошенных сказали, что при усложнении визовых процедур выберут для путешествия другую страну, а 36% клиентов сервиса затруднились ответить на вопрос.
В начале ноября стало известно, что Республика Кипр подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре будущего года. Об этом на заседании парламента заявил глава МИД Никос Христодулидис. Сейчас Еврокомиссия проводит необходимые процедуры оценки заявки на вступление в Шенген.
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