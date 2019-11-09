Туристы рассказали, как влияет на их планы усложнение визовых процедур

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные туристическим поисковиком, рассказали, как повлияет на их планы поездок на Кипр его возможное присоединение к Шенгену, сообщает OneTwoTrip.

Аналитики компании провели исследование среди 2 108 пользователей и выяснили, что 41% из них не откажется от отдыха на Кипре, даже если им придется для этого получать шенгенскую визу, вместо про-визы, как сейчас.

Считается, что этот вид разрешений на въезд получить проще. Как разъясняется на сайте посольства Кипра, заявку можно подать онлайн, про-виза приходит на электронную почту, ее нужно самостоятельно распечатать и предъявить при регистрации на рейс. Шенгенскую визу получить сложнее: путешественникам необходимо приехать в консульство, предоставить ряд справок, предъявить билеты и бумаги, подтверждающие бронирование отелей.

Почти четверть (23%) опрошенных сказали, что при усложнении визовых процедур выберут для путешествия другую страну, а 36% клиентов сервиса затруднились ответить на вопрос.