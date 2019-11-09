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РИА Новости
Туризм

В Таиланде туристам напомнили о штрафах и арестах за электронные сигареты

21:36 09.11.2019 (обновлено: 21:42 09.11.2019)
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© Fotolia / jhk2303Знак "Курение запрещено" на столике в кафе
Знак Курение запрещено на столике в кафе
© Fotolia / jhk2303
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Туристическое управление Таиланда (ТАТ) в начале высокого сезона напомнило туристам о запрете на провоз и использования в стране электронных сигарет, испарителей, кальянов и "любых устройств и жидкостей, ассоциирующихся с электронными сигаретами", сообщает АТОР.
Министерство туризма и спорта Таиланда рекомендует туркомпаниям убедиться, что их клиенты знают об этих правилах, а также о существующих ограничительных мерах в отношении курения табака в Таиланде.
Курение запрещено в публичных местах, особенно на территории аэропортов, спорткомплексов, любых спортивных и тренировочных сооружениях на открытом воздухе, в районе туристических достопримечательностей, общественных парках, зоопарках, парках развлечений, на детских площадках и любых рынках.
Антитабачную кампанию в Таиланде начали еще в 2014 году. Под запрет использования тогда попали все виды электронных сигарет, кальяны и составные электронные кальяны (испарители/вейпы).
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Туристам строго не рекомендуется ввозить их в страну, как и "любые детали или оборудование, ассоциируемые с курением электронных сигарет, включая жидкости, используемые в электронных испарителях".
Причиной нынешнего напоминания стали несколько недавних инцидентов с иностранными туристами, которые были не в курсе антитабачных запретов. Они нарушили закон и столкнулись с различными санкциями — от крупных штрафов до ареста.
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