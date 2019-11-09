В Таиланде туристам напомнили о штрафах и арестах за электронные сигареты

Знак "Курение запрещено" на столике в кафе

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Туристическое управление Таиланда (ТАТ) в начале высокого сезона напомнило туристам о запрете на провоз и использования в стране электронных сигарет, испарителей, кальянов и "любых устройств и жидкостей, ассоциирующихся с электронными сигаретами", Туристическое управление Таиланда (ТАТ) в начале высокого сезона напомнило туристам о запрете на провоз и использования в стране электронных сигарет, испарителей, кальянов и "любых устройств и жидкостей, ассоциирующихся с электронными сигаретами", сообщает АТОР.

Министерство туризма и спорта Таиланда рекомендует туркомпаниям убедиться, что их клиенты знают об этих правилах, а также о существующих ограничительных мерах в отношении курения табака в Таиланде.

Курение запрещено в публичных местах, особенно на территории аэропортов, спорткомплексов, любых спортивных и тренировочных сооружениях на открытом воздухе, в районе туристических достопримечательностей, общественных парках, зоопарках, парках развлечений, на детских площадках и любых рынках.

Антитабачную кампанию в Таиланде начали еще в 2014 году. Под запрет использования тогда попали все виды электронных сигарет, кальяны и составные электронные кальяны (испарители/вейпы).

Туристам строго не рекомендуется ввозить их в страну, как и "любые детали или оборудование, ассоциируемые с курением электронных сигарет, включая жидкости, используемые в электронных испарителях".