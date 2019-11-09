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РИА Новости
Туризм

АТОР: в аэропортах Турции изменят систему обслуживания пассажиров

11:07 09.11.2019
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© Flickr / Richard Lewis Аэропорт Анталии. Архивное фото
Аэропорт Анталии. Архивное фото
© Flickr / Richard Lewis
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Власти Турции планируют обеспечить приоритетный доступ к сервисам в аэропортах нескольким категориям пассажиров, сообщает АТОР.
Государственное управление аэропортов Турции (DHMİ) анонсировало запуск новой системы обслуживания клиентов.
Она позволит людям с ограниченными физическими возможностями, туристам с маленькими детьми и беременным женщинам быстрее проходить предполетные процедуры: сдавать багаж, оформлять посадочные талоны, проходить паспортный контроль и садиться в самолет.
Ожидается, что уже зимой новый сервис станет доступен пассажирам аэропорта Стамбула.
Более подробную информацию о деталях и сроках запуска системы ведомство обещает предоставить в ближайшее время.
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