В Словении весь ноябрь будут проходить фестивали для гурманов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ноябрь в Любляне — месяц гастрономии, в это время здесь проходит множество фестивалей для гурманов, Ноябрь в Любляне — месяц гастрономии, в это время здесь проходит множество фестивалей для гурманов, сообщает управление по туризму Словении.

Гости города и местные жители могут посетить специальную экскурсию, включающую дегустацию традиционной еды, а также винные и пивные праздники.

Рестораны предлагают тематическое меню с блюдами из местных продуктов и винами словенских производителей.

Посетители могут побывать на продовольственной бирже и в небольшой винной школе, чтобы больше узнать о дегустации напитка.

Во время Недели крафтового пива можно узнать о новых тенденциях производства пенного, а на специальной экскурсии — попробовать семь местных сортов.

В День Святого Мартина в центре Любляны 80 словенских виноделов представят гостям свою продукцию. Также там пройдет Фестиваль вина, который традиционно посещают не только любители, но и профессионалы — сомелье, виноградари, рестораторы, этнологи, отельеры, владельцы винных магазинов.