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РИА Новости
Туризм

В Словении весь ноябрь будут проходить фестивали для гурманов

15:49 09.11.2019 (обновлено: 18:11 09.11.2019)
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© Фото : Dejan Bulut, archive Zavod za turizem Maribor - PohorjeФестиваль Марибор
Фестиваль Марибор
© Фото : Dejan Bulut, archive Zavod za turizem Maribor - Pohorje
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ноябрь в Любляне — месяц гастрономии, в это время здесь проходит множество фестивалей для гурманов, сообщает управление по туризму Словении.
Гости города и местные жители могут посетить специальную экскурсию, включающую дегустацию традиционной еды, а также винные и пивные праздники.
Рестораны предлагают тематическое меню с блюдами из местных продуктов и винами словенских производителей.
Посетители могут побывать на продовольственной бирже и в небольшой винной школе, чтобы больше узнать о дегустации напитка.
© Фото : I feel Slovenia/Nea CulpaЛанч
Ланч
1 из 5
Ланч
© Фото : I feel Slovenia/Nea Culpa
© Фото : I feel Slovenia/Boris PretnarЕда
Еда
2 из 5
Еда
© Фото : I feel Slovenia/Boris Pretnar
© Фото : Ciril Ambrož, archive Zavod za turizem Maribor - PohorjeФестиваль Марибор
Фестиваль Марибор
3 из 5
Фестиваль Марибор
© Фото : Ciril Ambrož, archive Zavod za turizem Maribor - Pohorje
© Фото : I feel Slovenia/Dean DubokovičВиноградники
Виноградники
4 из 5
Виноградники
© Фото : I feel Slovenia/Dean Dubokovič
© Фото : I feel Slovenia/Iztok MedjaДегустация вина
Дегустация вина
5 из 5
Дегустация вина
© Фото : I feel Slovenia/Iztok Medja
1 из 5
Ланч
© Фото : I feel Slovenia/Nea Culpa
2 из 5
Еда
© Фото : I feel Slovenia/Boris Pretnar
3 из 5
Фестиваль Марибор
© Фото : Ciril Ambrož, archive Zavod za turizem Maribor - Pohorje
4 из 5
Виноградники
© Фото : I feel Slovenia/Dean Dubokovič
5 из 5
Дегустация вина
© Фото : I feel Slovenia/Iztok Medja
Во время Недели крафтового пива можно узнать о новых тенденциях производства пенного, а на специальной экскурсии — попробовать семь местных сортов.
В День Святого Мартина в центре Любляны 80 словенских виноделов представят гостям свою продукцию. Также там пройдет Фестиваль вина, который традиционно посещают не только любители, но и профессионалы — сомелье, виноградари, рестораторы, этнологи, отельеры, владельцы винных магазинов.
22 ноября — кульминация кулинарного праздника — гости города смогут попробовать лучшие блюда словенской кухни от выдающихся поваров и увидеть кулинарные шоу.
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