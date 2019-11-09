В шаге от ядерного ада. Ошибки, которые могли стоить человечеству жизни

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. "Десятки советских баллистических ракет вышли из пусковых шахт и устремились к объектам на территории США": ровно 40 лет назад, 9 ноября 1979-го, такое сообщение поступило на центральный пункт Объединенного командования аэрокосмической обороной NORAD в бункере горы Шайенн. Расчеты МБР "Минитмен" получили команду "К пуску". Мир замер на пороге ядерной войны, но тревога оказалась ложной. О самых громких случаях неверного срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении — в материале РИА Новости.

Лунный "зайчик"

Пятого октября 1960 года в NORAD получили сигнал с расположенной в Гренландии станции дальнего обнаружения о массированном советском ядерном ударе по США. Самая северная американская база открытым текстом сообщила о ракетном нападении. Счет пошел на минуты, однако офицеры, обрабатывавшие данные, сразу заподозрили неладное. Дело в том, что в тот самый день в Нью-Йорке находился Никита Хрущев, посетивший Генассамблею ООН.

© Фото : Public domain Вход в подземный комплекс NORAD (Центр объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки, Cheyenne Mountain Operations Center) © Фото : Public domain Вход в подземный комплекс NORAD (Центр объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки, Cheyenne Mountain Operations Center)

Довольно быстро выяснилось, что сбой дала американская автоматика. Ложное срабатывание системы предупреждения о ракетном нападении спровоцировал радиосигнал, отраженный от Луны. "Контрудар" в той ситуации не нанесли только чудом. Это ошибочное срабатывание СПРН стало первым в истории ядерной гонки.

Ошибка оператора

Двадцать четвертого ноября 1961-го главный пункт Стратегического командования США одновременно лишился связи с NORAD и постами раннего обнаружения. С точки зрения военных это могло означать только одно — там уже дымятся воронки от советских ядерных ударов.

© US Air Force Первый полет B-52 Stratofortress, оснащенного прототипом гиперзвуковой ракеты AGM-183A © US Air Force Первый полет B-52 Stratofortress, оснащенного прототипом гиперзвуковой ракеты AGM-183A

Дежурные экипажи стратегических бомбардировщиков получили команду на взлет. Один из них отправился на авиабазу Туле, и пилот визуально изучил те объекты, которые в случае нанесения ядерного удара просто бы испарились. Аналогичную информацию передавали и другие экипажи.

К этому моменту к взлету был готов весь флот стратегических B-52. Однако чуть позже выяснилось, что причина случившегося — ошибка оператора станции AT&T, транснационального телекоммуникационного конгломерата со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Одна из передающих станций попросту вышла из строя.

В разгар Карибского кризиса

Если визит советского лидера в США 5 октября 1960 года помог остудить горячие американские головы, то у октября 1962-го были все шансы стать самым трагическим месяцем в истории человечества. В разгар Карибского кризиса четыре секретные ракетные базы на Окинаве получили приказ на запуск крылатых термоядерных ракет Mark 28 по советской территории. Инструкцию прислали по радиосвязи, причем все коды совпадали. Однако капитан Уильям Бассет, вскрыв конверт с координатами, выяснил, что три из четырех предполагаемых целей находятся не в СССР.

Капитан связался с центром управления и, солгав о том, что не получил четкого приказа, затребовал его подтверждения. Одновременно он отдал команду двум солдатам застрелить дежурного офицера, если тот попробует запустить ракеты. В итоге Бассет и его коллеги с других баз получили указания не открывать огонь. Об этом случае стало известно совсем недавно, в 2015-м — через четыре года после смерти героя этой истории.

Ночная тревога

Третьего июня 1980-го в 02:26 по Североамериканскому восточному времени на главный пункт Стратегического командования ВВС США поступил сигнал о пуске двух баллистических ракет с подводных лодок в направлении США. Вскоре на табло вспыхнули десятки точек пусков других ракет. Экипажи стратегической авиации приготовились к взлету, однако центр управления NORAD ничего не увидел. Экипажам B-52 приказали оставаться в кабинах до последующих инструкций.

Выяснилось, что опять напортачили компьютеры. Командующий NORAD генерал авиации Джеймс Хартингер признал срабатывание СПРН ложным, дежурный на КП Стратегического командования распорядился заглушить двигатели бомбардировщиков. На все ушло несколько минут. И подобные случаи, когда компьютеры ставили человечество на грань вымирания, исчисляются десятками.

Сорок минут на ответ

Двадцать шестого сентября 1983-го подполковник РВСН Станислав Петров исполнял обязанности дежурного по ЦКП СПРН в подмосковном Серпухове-15. В 00:15 система засекла пуски межконтинентальных баллистических ракет "Минитмен" с территории США. На принятие решения об ответно-встречном ударе оставалось меньше часа.

© AP Photo / Charlie Riedel Американская межконтинентальная баллистическая ракета "Минитмен-3" на базе ВВС Майнот, Северная Дакота © AP Photo / Charlie Riedel Американская межконтинентальная баллистическая ракета "Минитмен-3" на базе ВВС Майнот, Северная Дакота

На висящей в ЦКП большой электронной карте США замерцала точка старта — одна из военных баз на западном побережье. Петров немедленно объявил боевую тревогу. Однако на экранах видеоконтрольных устройств (ВКУ), которые уже должны были передать изображение яркого факела ракеты, выходящей из шахты, все было в порядке. А спутники системы "Око" спустя мгновения сообщили о втором, третьем и четвертом пусках МБР "Минитмен" из той же точки. И вновь операторы ВКУ не подтвердили эту информацию.

Подполковник Петров взял ответственность на себя и передал наверх сообщение о ложном срабатывании СПРН. Из соображений военной секретности и политической целесообразности об этих событиях общественность узнала лишь через десять лет.

© AP Photo / Pavel Golovkin Подполковник Станислав Петров, распознавший в холодную войну ошибочный сигнал об американском ядерном ударе © AP Photo / Pavel Golovkin Подполковник Станислав Петров, распознавший в холодную войну ошибочный сигнал об американском ядерном ударе