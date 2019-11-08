Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы

БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Избранная глава Еврокомиссии Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала среди стоящих перед Евросоюзом вызовов подъем популизма, торговые войны, а также раскритиковала Россию и Китай.

"Европа, бог тому свидетель, стоит перед серьезными вызовами. Вы их все знаете - Brexit, подъем популистов, торговая война между США и Китаем оказывает нагрузку на наши предприятия и экономическое развитие в Европе, уязвимость наших соседних регионов", - заявила она, выступая на конференции Фонда Конрада Аденауэра в Берлине.

Она напомнила слова технического главы ЕК Жан-Клод Юнкера, что к концу столетия европейцы будут составлять лишь 5% мирового населения и ни одна страна ЕС не будет представлять одного процента населения мира.

"Но я более чем убеждена, что из этих предположительных, а в некоторых случаях, да, иногда реальных слабостей ЕС может вырасти новая сила", - добавила фон дер Ляйен.

По ее словам, "после "холодной войны" многие верили, что победный марш либеральной демократии не остановить".

"Вы все знаете понятие "конец истории". Сегодня нужно признать, что наше самодовольство было наивно. Я думаю при этом о России. Кремль отодвигает установленные границы в Европе насилием, пытается использовать любой вакуум, который оставляют США", - продолжила фон дер Ляйен.

Она добавила, что также думает о Китае, "надежды о приближении которого к западной модели не сбылись".