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РИА Новости

Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы

23:09 08.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала среди стоящих перед Евросоюзом вызовов подъем популизма, торговые войны, а также раскритиковала Россию и Китай.
"Европа, бог тому свидетель, стоит перед серьезными вызовами. Вы их все знаете - Brexit, подъем популистов, торговая война между США и Китаем оказывает нагрузку на наши предприятия и экономическое развитие в Европе, уязвимость наших соседних регионов", - заявила она, выступая на конференции Фонда Конрада Аденауэра в Берлине.
Она напомнила слова технического главы ЕК Жан-Клод Юнкера, что к концу столетия европейцы будут составлять лишь 5% мирового населения и ни одна страна ЕС не будет представлять одного процента населения мира.
"Но я более чем убеждена, что из этих предположительных, а в некоторых случаях, да, иногда реальных слабостей ЕС может вырасти новая сила", - добавила фон дер Ляйен.
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По ее словам, "после "холодной войны" многие верили, что победный марш либеральной демократии не остановить".
"Вы все знаете понятие "конец истории". Сегодня нужно признать, что наше самодовольство было наивно. Я думаю при этом о России. Кремль отодвигает установленные границы в Европе насилием, пытается использовать любой вакуум, который оставляют США", - продолжила фон дер Ляйен.
Она добавила, что также думает о Китае, "надежды о приближении которого к западной модели не сбылись".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия никому не угрожает, строго соблюдает свои обязательства в сфере международной безопасности и открыта для диалога с партнерами, но необходимо сделать все для надежной защиты страны.
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Урсула фон дер ЛяйенЖан-Клод ЮнкерЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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