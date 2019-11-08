Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американский беспилотник и британский военный самолет заметили у российских границ, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
В 06:00 по московскому времени стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. Беспилотник пересек воздушное пространство Румынии и в 08:15 мск оказался в небе над Украиной. Дрон провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе и в 14:25 мск направился в акваторию Черного моря. После этого он облетел район вблизи побережья Крыма.
15:35 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) November 8, 2019
Приступил к разведывательному полёту вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/1ZdCstSTYA
В 17:25 по московскому времени самолет радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ666 поднялся в небо с полигона Милденхолл, а затем направился к границам Калининградской области. Полет проходил на высоте около восьми километров, скорость составила чуть более 559 километров в час.
17:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) November 8, 2019
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС Великобритании🇬🇧, #Boeing RC-135W Rivet Joint, бортовой номер #ZZ666 , взлетевший с авиабазы Милденхолл🇬🇧 (#Mildenhall ,EGUN), совершает разведывательный полёт вдоль границы Калининградской🇷🇺 области.#RC135 #RAF pic.twitter.com/ckorfUbK0O
Зарубежные летательные аппараты регулярно осуществляют разведывательные операции вблизи российских рубежей. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и базами Минобороны в Сирии.
Как отмечал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, повышенный интерес к сбору разведданных по России очевиден. Эксперт отметил активность со стороны США. Минобороны также обращало внимание на разведывательную деятельность американцев. Ведомство призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.
При этом, по словам председателя президиума "Офицеров России" Сергея Липового, с точки зрения военных задач операции американских ВВС у российских границ бессмысленны. Он назвал подобные полеты "политикой и пропагандой".