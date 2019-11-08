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РИА Новости

Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ

22:51 08.11.2019 (обновлено: 22:58 08.11.2019)
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© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Marianique SantosАмериканский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Marianique Santos
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американский беспилотник и британский военный самолет заметили у российских границ, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
В 06:00 по московскому времени стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. Беспилотник пересек воздушное пространство Румынии и в 08:15 мск оказался в небе над Украиной. Дрон провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе и в 14:25 мск направился в акваторию Черного моря. После этого он облетел район вблизи побережья Крыма.
В 17:25 по московскому времени самолет радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ666 поднялся в небо с полигона Милденхолл, а затем направился к границам Калининградской области. Полет проходил на высоте около восьми километров, скорость составила чуть более 559 километров в час.
Зарубежные летательные аппараты регулярно осуществляют разведывательные операции вблизи российских рубежей. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и базами Минобороны в Сирии.
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Как отмечал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, повышенный интерес к сбору разведданных по России очевиден. Эксперт отметил активность со стороны США. Минобороны также обращало внимание на разведывательную деятельность американцев. Ведомство призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.
При этом, по словам председателя президиума "Офицеров России" Сергея Липового, с точки зрения военных задач операции американских ВВС у российских границ бессмысленны. Он назвал подобные полеты "политикой и пропагандой".
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ВВС СШАМинистерство обороны РФКоролевские военно-воздушные силы ВеликобританииВеликобританияКалининградская областьКрымРоссияСШАБезопасность
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