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РИА Новости

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"

22:33 08.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
"Мягкой силой одной сегодня больше не хватает. Если мы, европейцы, хотим утверждать свое видение в мире, Европа должна также выучить язык силы", - заявила она, выступая на конференции Фонда Конрада Аденауэра в Берлине.
Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге
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По ее словам, "это значит, во-первых, наращивать свою мускулатуру в тех сферах, где мы длительное время могли опираться на других, например, в политике безопасности". "Во-вторых, направлять имеющиеся силы более целенаправленно туда, где речь идет о наших интересах", - пояснила фон дер Ляйен.
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ЕврокомиссияЕвросоюзЕвропаВ миреУрсула фон дер Ляйен
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