Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"

"Мягкой силой одной сегодня больше не хватает. Если мы, европейцы, хотим утверждать свое видение в мире, Европа должна также выучить язык силы", - заявила она, выступая на конференции Фонда Конрада Аденауэра в Берлине.

По ее словам, "это значит, во-первых, наращивать свою мускулатуру в тех сферах, где мы длительное время могли опираться на других, например, в политике безопасности". "Во-вторых, направлять имеющиеся силы более целенаправленно туда, где речь идет о наших интересах", - пояснила фон дер Ляйен.