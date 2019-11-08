Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее

БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Выход Великобритании из Европейского союза не означает распада союза, наоборот, в рамках этого процесса страны-члены укрепили свою сплоченность, заявила избранная глава Еврокомиссии Выход Великобритании из Европейского союза не означает распада союза, наоборот, в рамках этого процесса страны-члены укрепили свою сплоченность, заявила избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

"Мы, Европа, из кризиса (с выходом Великобритании) получили новую силу. Да, я имею в виду Brexit. Конечно, мы сожалеем, что наши британские друзья хотят нас покинуть. Однако опыт Brexit многим сомневающимся в ЕС открыл глаза и показал, что они имеют в лице Евросоюза ", - заявила она, выступая на конференции Фонда Конрада Аденауэра в Берлине.

Фон дер Ляйен добавила, что Brexit не будет означать "начало беззакония, начало процесса распада Евросоюза". "Напротив, какими бы разными мы ни были, в процессе переговоров по Brexit 27 стран занимают единую позицию", - добавила она.

По ее словам, "как бы парадоксально ни звучало, шок Brexit сделал нас более сплоченными". "Он показал не только, что значит покидать Евросоюз, но и как много каждая страна получает как член Европейского союза. Сила общей идеи позволяет нам преодолевать дополнительные расстояния", - добавила еврочиновница.