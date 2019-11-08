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РИА Новости

Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее

22:23 08.11.2019 (обновлено: 23:19 08.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Выход Великобритании из Европейского союза не означает распада союза, наоборот, в рамках этого процесса страны-члены укрепили свою сплоченность, заявила избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы, Европа, из кризиса (с выходом Великобритании) получили новую силу. Да, я имею в виду Brexit. Конечно, мы сожалеем, что наши британские друзья хотят нас покинуть. Однако опыт Brexit многим сомневающимся в ЕС открыл глаза и показал, что они имеют в лице Евросоюза", - заявила она, выступая на конференции Фонда Конрада Аденауэра в Берлине.
Фон дер Ляйен добавила, что Brexit не будет означать "начало беззакония, начало процесса распада Евросоюза". "Напротив, какими бы разными мы ни были, в процессе переговоров по Brexit 27 стран занимают единую позицию", - добавила она.
По ее словам, "как бы парадоксально ни звучало, шок Brexit сделал нас более сплоченными". "Он показал не только, что значит покидать Евросоюз, но и как много каждая страна получает как член Европейского союза. Сила общей идеи позволяет нам преодолевать дополнительные расстояния", - добавила еврочиновница.
Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу в Лондоне
6 ноября, 18:43РИА Новости
Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны
Великобритания в 2016 провела референдум о выходе из Европейского союза. Процесс, который получил название Brexit, не завершился до сих пор из-за сложностей с согласованием условий выхода между Лондоном и Брюсселем и оппозицией политике правительства консерваторов в Великобритании. Последний компромиссный вариант условий выхода был достигнут в октябре, уже с 1 ноября Великобритания могла покинуть союз, но по просьбе Великобритании, которой вновь не удалось ратифицировать сделку по Brexit, выход был отложен до 31 января 2020 года.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВеликобритания
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