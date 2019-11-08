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РИА Новости

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

22:08 08.11.2019 (обновлено: 22:13 08.11.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовВывоз твердых коммунальных отходов для дальнейшей переработки
Вывоз твердых коммунальных отходов для дальнейшей переработки
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Дом правительства РФ
6 ноября, 11:55РИА Новости
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Кроме того, внесут изменения в расчеты затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов. Они будут определяться исходя из максимальных сроков полезного использования этих средств и активов. Амортизация по объектам, построенным за счет государственного бюджета, "для целей тарифного регулирования" учитываться не будет.
Как отметил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев, эти меры помогут снизить тарифную нагрузку на потребителей и повысить качество тарифного урегулирования.
В то же время в Российском экологическом операторе считают, что новое постановление снизит рентабельность компаний, работающих в отрасли обращения с отходами, до четырех процентов.
По мнению представителей РЭО, новшества лишат отрасль инвестиций. Как говорится в сообщении оператора, документ не учитывает такие затраты предприятий, как ремонт контейнеров и контроль качества. Эксперты полагают, что постановление не будет стимулирует раздельный сбор отходов, так как оператор без вторичной переработки получает более высокий тариф.
Раздельный сбор мусора
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Неплатежи российских компаний за вывоз мусора выросли до 70%
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Виталий КоролевФАСПравительство РФОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Вот-вот, вся эта история с мусором была затеяна только для получения прибыли и дополнительных платежей с населения.
8 ноября, 22:22
Адам Ваксель
4300010
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