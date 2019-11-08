В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства , опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу , из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, внесут изменения в расчеты затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов. Они будут определяться исходя из максимальных сроков полезного использования этих средств и активов. Амортизация по объектам, построенным за счет государственного бюджета, "для целей тарифного регулирования" учитываться не будет.

В то же время в Российском экологическом операторе считают, что новое постановление снизит рентабельность компаний, работающих в отрасли обращения с отходами, до четырех процентов.