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РИА Новости
Культура

Работы Кустодиева и Гончаровой станут топ-лотами торгов MacDougall's

21:03 08.11.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкРусские торги аукционного дома MacDougall's
Русские торги аукционного дома MacDougall's
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 8 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Картина "Осень. Проводы студента" Бориса Кустодиева из коллекции нобелевского лауреата Петра Капицы, дружившего с художником, станет топ-лотом ноябрьских торгов аукционного дома MacDougall's, специализирующегося на русском искусстве, сообщил РИА Новости глава аукционного дома Уильям Макдугалл.
Оценочная стоймость картины, написанной в 1923 году, составляет 1,5-2 миллиона фунтов стерлингов.
Еще одним ожидаемым лотом станет "Испанка" Натальи Гончаровой, выставленная на продажу с оценочной стоимостью в 800 тысяч - 1,2 миллиона фунтов стерлингов.
© Фото : пресс-служба MacDougall'sРабота Бориса Кустодиева "Осень. Проводы Студента"
Работа Бориса Кустодиева Осень. Проводы Студента
© Фото : пресс-служба MacDougall's
Работа Бориса Кустодиева "Осень. Проводы Студента"
"Купающиеся мальчики" Кузьмы Петрова-Водкина оцениваются в 500 тысяч - один миллион фунтов стерлингов.
Торги произведениями современного искусства пройдут 25 ноября, классического русского искусства - 27 ноября.
Топ-лоты русских торгов Sotheby's
24 октября, 14:02Культура
В Москве можно будет увидеть топ-лоты осенних русских торгов Sotheby's
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КультураВыставкиБорис КустодиевНовости культурыКузьма Петров-ВодкинMacDougall'sЛондонНаталья Гончарова
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