Работы Кустодиева и Гончаровой станут топ-лотами торгов MacDougall's

ЛОНДОН, 8 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Картина "Осень. Проводы студента" Бориса Кустодиева из коллекции нобелевского лауреата Петра Капицы, дружившего с художником, станет топ-лотом ноябрьских торгов аукционного дома MacDougall's, специализирующегося на русском искусстве, сообщил РИА Новости глава аукционного дома Уильям Макдугалл.

Оценочная стоймость картины, написанной в 1923 году, составляет 1,5-2 миллиона фунтов стерлингов.

Еще одним ожидаемым лотом станет "Испанка" Натальи Гончаровой, выставленная на продажу с оценочной стоимостью в 800 тысяч - 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

© Фото : пресс-служба MacDougall's Работа Бориса Кустодиева "Осень. Проводы Студента" © Фото : пресс-служба MacDougall's Работа Бориса Кустодиева "Осень. Проводы Студента"

"Купающиеся мальчики" Кузьмы Петрова-Водкина оцениваются в 500 тысяч - один миллион фунтов стерлингов.