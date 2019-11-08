Работы Кустодиева и Гончаровой станут топ-лотами торгов MacDougall's

ЛОНДОН, 8 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Картина "Осень. Проводы студента" Бориса Кустодиева из коллекции нобелевского лауреата Петра Капицы, дружившего с художником, станет топ-лотом ноябрьских торгов аукционного дома MacDougall's, специализирующегося на русском искусстве, сообщил РИА Новости глава аукционного дома Уильям Макдугалл.
Оценочная стоймость картины, написанной в 1923 году, составляет 1,5-2 миллиона фунтов стерлингов.
Еще одним ожидаемым лотом станет "Испанка" Натальи Гончаровой, выставленная на продажу с оценочной стоимостью в 800 тысяч - 1,2 миллиона фунтов стерлингов.
© Фото : пресс-служба MacDougall'sРабота Бориса Кустодиева "Осень. Проводы Студента"
© Фото : пресс-служба MacDougall's
Работа Бориса Кустодиева "Осень. Проводы Студента"
"Купающиеся мальчики" Кузьмы Петрова-Водкина оцениваются в 500 тысяч - один миллион фунтов стерлингов.
Торги произведениями современного искусства пройдут 25 ноября, классического русского искусства - 27 ноября.