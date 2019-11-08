ЛНР рассказала о мерах в случае ввода украинской полиции в зоны отвода сил

ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Депутаты Народного совета самопровозглашенной Депутаты Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики утвердили порядок действий в случае ввода на участки разведения сил у Золотого и Станицы Луганской в Донбассе военнослужащих Национальной гвардии и полиции Украины, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний парламента республики.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что после разведения сил и средств на трех участках в Донбассе туда должны зайти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Глава ЛНР Леонид Пасечник предупредил, что в случае появления на участке разведения сил в Донбассе военнослужащих Национальной гвардии и полиции Украины, республика ответит введением в эту зону подразделений МГБ и МВД ЛНР.

На заседании Народного совета депутаты рассмотрели постановление "О действиях Луганской народной республики в случае введения в демилитаризованные зоны правоохранительных и силовых органов Украины".

"В зоны разведения сил и средств будут симметрично введены подразделения министерства государственной безопасности Луганской народной республики и министерства внутренних дел Луганской народной республики", - зачитал текст постановления председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко.

Он уточнил, что согласно документу "дальнейшее разведение на новых участках станет невозможным до вывода сил Украины из соответствующих зон разведения".

За данное постановление единогласно проголосовали все 45 присутствующих в зале заседаний депутатов.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.