СМИ рассказали, чем заняты в ЕС украинские банды, о которых говорил Макрон

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Журналисты выяснили, какие преступления совершают украинские группировки в странах Западной Европы и грозит ли украинцам потеря безвиза. Об этом сообщает " Журналисты выяснили, какие преступления совершают украинские группировки в странах Западной Европы и грозит ли украинцам потеря безвиза. Об этом сообщает " Страна.ua ".

Ранее на проблему этнических преступных группировок обратил внимание президент Франции Эммануэль Макрон . Он заявил, что отдает предпочтение "легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара <...> вместо нелегальных украинских или болгарских банд".

Заявление главы государства вызвало скандал на Украине. В МИД страны вызвали французского посла для разъяснений высказывания Макрона.

По словам французского журналиста Виктора Фортунато, украинские группировки заняты в основном перевозкой нелегальных мигрантов, контрабандой сигарет и наркотиков. И если до введения безвизового режима этим в основном занимались болгары и румыны, то теперь их теснят выходцы с Незалежной.

"Во Франции недавно прогремел случай, когда осудили группу из 18 украинских яхтсменов за перевозку мигрантов. <…> Они незаконно доставляли людей, в основном тоже украинцев, в Великобританию, брали по три тысячи евро с человека. Всего перевезли около полутора сотен человек", — рассказал журналист.

Французско-украинский предприниматель Омар Арфуш подтвердил, что в стране обострилась проблема украинских нелегалов.

"Есть люди, которые привозят их во Францию, находят для них работу на черном рынке и получают с этого процент", — поделился он.

Но выходцы с Украины совершают преступления и в других странах Европы, например в Германии. В основном это квартирные кражи и угоны, и раскрываемость близка к нулю, рассказал изданию источник в немецких правоохранительных органах.

Рост числа криминальных элементов с Украины отмечают и выходцы из страны, живущие в Европе легально. Руководитель французско-украинской ассоциации "АРТ культура и креативность" Любовь Боднарчук, говорит, что во Францию приезжает много "трехмесячных гастролеров" с Украины (по безвизу в Европе можно находиться три месяца. — Прим. ред.). И это, по ее словам, портит имидж всех других украинцев во Франции и государства в целом.

"Приезжают такие гастролеры, чтобы деньги лопатой грести, потому что законов французских они не уважают. Полагают, что по безвизу можно себя вести в Париже, как в украинском селе под клубом: сила есть — ума не надо", — возмущается Боднарчук. По ее словам, во Франции сложно остаться легально, поэтому в стране почти нет "заробитчан".

Как сообщает издание со ссылкой на источник в Еврокомиссии , украинцев могут лишить безвизового режима, если страна не выполнит требований, под которые его дали.

"А это в первую очередь — создание антикоррупционных органов и прогресс в реформах", — уточнил собеседник "Страны".