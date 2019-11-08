СМИ рассказали, чем заняты в ЕС украинские банды, о которых говорил Макрон

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Журналисты выяснили, какие преступления совершают украинские группировки в странах Западной Европы и грозит ли украинцам потеря безвиза. Об этом сообщает "Страна.ua".
Ранее на проблему этнических преступных группировок обратил внимание президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что отдает предпочтение "легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара <...> вместо нелегальных украинских или болгарских банд".
Заявление главы государства вызвало скандал на Украине. В МИД страны вызвали французского посла для разъяснений высказывания Макрона.
По словам французского журналиста Виктора Фортунато, украинские группировки заняты в основном перевозкой нелегальных мигрантов, контрабандой сигарет и наркотиков. И если до введения безвизового режима этим в основном занимались болгары и румыны, то теперь их теснят выходцы с Незалежной.
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"Во Франции недавно прогремел случай, когда осудили группу из 18 украинских яхтсменов за перевозку мигрантов. <…> Они незаконно доставляли людей, в основном тоже украинцев, в Великобританию, брали по три тысячи евро с человека. Всего перевезли около полутора сотен человек", — рассказал журналист.
Французско-украинский предприниматель Омар Арфуш подтвердил, что в стране обострилась проблема украинских нелегалов.
"Есть люди, которые привозят их во Францию, находят для них работу на черном рынке и получают с этого процент", — поделился он.
Но выходцы с Украины совершают преступления и в других странах Европы, например в Германии. В основном это квартирные кражи и угоны, и раскрываемость близка к нулю, рассказал изданию источник в немецких правоохранительных органах.
Рост числа криминальных элементов с Украины отмечают и выходцы из страны, живущие в Европе легально. Руководитель французско-украинской ассоциации "АРТ культура и креативность" Любовь Боднарчук, говорит, что во Францию приезжает много "трехмесячных гастролеров" с Украины (по безвизу в Европе можно находиться три месяца. — Прим. ред.). И это, по ее словам, портит имидж всех других украинцев во Франции и государства в целом.
"Приезжают такие гастролеры, чтобы деньги лопатой грести, потому что законов французских они не уважают. Полагают, что по безвизу можно себя вести в Париже, как в украинском селе под клубом: сила есть — ума не надо", — возмущается Боднарчук. По ее словам, во Франции сложно остаться легально, поэтому в стране почти нет "заробитчан".
Как сообщает издание со ссылкой на источник в Еврокомиссии, украинцев могут лишить безвизового режима, если страна не выполнит требований, под которые его дали.
"А это в первую очередь — создание антикоррупционных органов и прогресс в реформах", — уточнил собеседник "Страны".
Ранее возможность лишения Украины безвиза допускала международная организация Transparency International.