Физлиц-иноагентов могут обязать отчитываться о расходах иностранных средств

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Поправки, которые сенаторы планируют внести в ближайшее время в Госдуму, предусматривают, что физические лица, которые будут признаваться иноагентами в случае распространения в России информации и получающие при этом финансирование из-за рубежа, будут обязаны отчитываться о расходовании таких финансовых средств, сообщила один из авторов поправок, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.
Ранее в пятницу глава комиссии палаты по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов сообщил, что сенаторы направляют в Госдуму поправки о введении административной ответственности для физлиц, распространяющих информацию в РФ на зарубежные средства и нарушающих законодательство страны, эти физлица могут быть признаны иноагентами.
"Также иноагенты будут отчитываться о расходовании финансовых средств, полученных из иностранных источников", - цитирует Бокову пресс-служба Совфеда.
Поправки готовятся как зеркальный ответ на действия ряда западных стран в отношении российских СМИ, отмечают сенаторы.
Бокова сообщила, что при подготовке поправок были учтены мнения граждан и экспертов, которые высказывались на различных площадках в СМИ и интернете. "Также закон обсуждался на заседаниях Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Мы конкретизировали ряд понятий, подробно прописали критерии отнесения к иноагентам и порядок их признания таковыми", - утончила она.
Бокова подчеркнула, что в случае принятия законопроекта будет обеспечена прозрачность функционирования иноагентов на территории России, которая поможет избежать их возможного негативного использования в политических целях иностранных государств.
Она напомнила, что законопроект предусматривает изменения в закон "О средствах массовой информации" и закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые касаются иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.