Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T17:51Z
https://ria.ru/20191108/1560733849.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155637/38/1556373807_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_17eb0d4674c5038cc5dfd4ee2902fff7.jpg
РИА Новости

Физлиц-иноагентов могут обязать отчитываться о расходах иностранных средств

17:51 08.11.2019
210
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Поправки, которые сенаторы планируют внести в ближайшее время в Госдуму, предусматривают, что физические лица, которые будут признаваться иноагентами в случае распространения в России информации и получающие при этом финансирование из-за рубежа, будут обязаны отчитываться о расходовании таких финансовых средств, сообщила один из авторов поправок, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.
Ранее в пятницу глава комиссии палаты по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов сообщил, что сенаторы направляют в Госдуму поправки о введении административной ответственности для физлиц, распространяющих информацию в РФ на зарубежные средства и нарушающих законодательство страны, эти физлица могут быть признаны иноагентами.
Заседание Совета Федерации России
Вчера, 11:22РИА Новости
В Совфеде предложили ввести ответственность для иноагентов-физлиц
"Также иноагенты будут отчитываться о расходовании финансовых средств, полученных из иностранных источников", - цитирует Бокову пресс-служба Совфеда.
Поправки готовятся как зеркальный ответ на действия ряда западных стран в отношении российских СМИ, отмечают сенаторы.
Бокова сообщила, что при подготовке поправок были учтены мнения граждан и экспертов, которые высказывались на различных площадках в СМИ и интернете. "Также закон обсуждался на заседаниях Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Мы конкретизировали ряд понятий, подробно прописали критерии отнесения к иноагентам и порядок их признания таковыми", - утончила она.
Бокова подчеркнула, что в случае принятия законопроекта будет обеспечена прозрачность функционирования иноагентов на территории России, которая поможет избежать их возможного негативного использования в политических целях иностранных государств.
Она напомнила, что законопроект предусматривает изменения в закон "О средствах массовой информации" и закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые касаются иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:25РИА Новости
Песков призвал дождаться окончания работы над законом о СМИ-иноагентах
2011003
Обсудить 0
Людмила БоковаСовет Федерации РФАндрей КлимовРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Министерства Юстиции России
Список физлиц-иноагентов будет формировать Минюст
Комплекс телеканала Общественное телевидение России (ОТР) в телецентре Останкино
Еще десять регионов присоединились к цифровому вещанию на ОТР
Сотрудники спецподразделения французской полиции
СМИ рассказали, чем заняты в ЕС украинские банды, о которых говорил Макрон
Носороги
Ученые создали искусственные рога, чтобы защитить носорогов от истребления
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга
Волин рассказал о включении врезок региональных программ в эфир ОТР
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Педерсен рассказал о работе конституционного комитета САР
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Медведев рассказал о реакции общества на переход на цифровое вещание
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia
Песков заявил, что о запрете доступа к "Википедии" речь не идет
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кемерово арестовали обвиняемого в нападении на адвоката
Рок-группа Pixies
Pixies, авторы песен к "Бойцовскому клубу", впервые выступят в Москве
Патриарх Александрийский Феодор II
В РПЦ отреагировали на признание ПЦУ Александрийской церковью
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
Волин рассказал, в чьих интересах принималось решение о переходе на "цифру"
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Париж призвал Россию и США продлить договор СНВ-3
Тигр Амур в Приморском сафари-парке
В Приморье рассказали о состоянии тигра Амура после смерти козла Тимура
Здание МИД России
В МИД России не видят нарушений в сокращении Ираном обязательств по СВПД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
22:10Эксперт объяснил слова Макрона о НАТО разочарованием Парижа в партнерах
Лента новостейМолния