Физлиц-иноагентов могут обязать отчитываться о расходах иностранных средств

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Поправки, которые сенаторы планируют внести в ближайшее время в Госдуму, предусматривают, что физические лица, которые будут признаваться иноагентами в случае распространения в России информации и получающие при этом финансирование из-за рубежа, будут обязаны отчитываться о расходовании таких финансовых средств, сообщила один из авторов поправок, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Поправки, которые сенаторы планируют внести в ближайшее время в Госдуму, предусматривают, что физические лица, которые будут признаваться иноагентами в случае распространения в России информации и получающие при этом финансирование из-за рубежа, будут обязаны отчитываться о расходовании таких финансовых средств, сообщила один из авторов поправок, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова

Ранее в пятницу глава комиссии палаты по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов сообщил, что сенаторы направляют в Госдуму поправки о введении административной ответственности для физлиц, распространяющих информацию в РФ на зарубежные средства и нарушающих законодательство страны, эти физлица могут быть признаны иноагентами.

"Также иноагенты будут отчитываться о расходовании финансовых средств, полученных из иностранных источников", - цитирует Бокову пресс-служба Совфеда.

Поправки готовятся как зеркальный ответ на действия ряда западных стран в отношении российских СМИ, отмечают сенаторы.

Бокова сообщила, что при подготовке поправок были учтены мнения граждан и экспертов, которые высказывались на различных площадках в СМИ и интернете. "Также закон обсуждался на заседаниях Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Мы конкретизировали ряд понятий, подробно прописали критерии отнесения к иноагентам и порядок их признания таковыми", - утончила она.

Бокова подчеркнула, что в случае принятия законопроекта будет обеспечена прозрачность функционирования иноагентов на территории России, которая поможет избежать их возможного негативного использования в политических целях иностранных государств.