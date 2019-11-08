Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

По маршруту Санкт-Петеребург — Севастополь отправятся одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов.

Состав оборудован кондиционерами, биотуалетами, а также розетками и USB-портами для зарядки. В купейных вагонах возможен провоз домашних животных.

Из Москвы Симферополь и обратно будут ходить двухэтажные поезда с вагонами купе и СВ. В них есть душ, биотуалеты, кондиционеры и телевизоры. В отличие от купе, в СВ не полки, а диваны с индивидуальным освещением.

Кроме того, в составах будут штабные вагоны, в которых есть дополнительные купе для багажа и специально оборудованные места для пассажиров с ограниченными возможностями.

В пятницу стартовала продажа билетов на пассажирские поезда в Крым. Первый состав из Санкт-Петербурга Севастополь отправится с Московского вокзала 23 декабря, в 14:00 мск. Путь длиной 2,74 тысячи километров займет 43 с половиной часа. Стоимость билета в плацкарте начинается от 3,5 тысячи рублей, в купе — от 3906 рублей.

"Таврия" по маршруту Москва — Симферополь будет курсировать начиная с 24 декабря. Поезду предстоит преодолеть более двух тысяч километров, время в пути составит 33 часа. Билеты можно приобрести от 2966 рублей в купе и от 9952 рублей в СВ.