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РИА Новости
Туризм

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

17:41 08.11.2019 (обновлено: 18:39 08.11.2019)
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© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" Вагон СВ поезда "Таврия"
Вагон СВ поезда Таврия
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
По маршруту Санкт-Петеребург — Севастополь отправятся одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов.
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"Плацкартный вагон поезда "Таврия"
Плацкартный вагон поезда Таврия
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"
Плацкартный вагон поезда "Таврия"
Состав оборудован кондиционерами, биотуалетами, а также розетками и USB-портами для зарядки. В купейных вагонах возможен провоз домашних животных.
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"Вагон купе поезда "Таврия"
Вагон купе поезда Таврия
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"
Вагон купе поезда "Таврия"
Из Москвы в Симферополь и обратно будут ходить двухэтажные поезда с вагонами купе и СВ. В них есть душ, биотуалеты, кондиционеры и телевизоры. В отличие от купе, в СВ не полки, а диваны с индивидуальным освещением.
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"Вагон купе поезда "Таврия"
Вагон купе поезда Таврия
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"
Вагон купе поезда "Таврия"
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" Вагон СВ поезда "Таврия"
Вагон СВ поезда Таврия
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"
Вагон СВ поезда "Таврия"
Кроме того, в составах будут штабные вагоны, в которых есть дополнительные купе для багажа и специально оборудованные места для пассажиров с ограниченными возможностями.
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"Штабной вагон поезда "Таврия"
Штабной вагон поезда Таврия
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"
Штабной вагон поезда "Таврия"
В пятницу стартовала продажа билетов на пассажирские поезда в Крым. Первый состав из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится с Московского вокзала 23 декабря, в 14:00 мск. Путь длиной 2,74 тысячи километров займет 43 с половиной часа. Стоимость билета в плацкарте начинается от 3,5 тысячи рублей, в купе — от 3906 рублей.
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"Штабной вагон поезда "Таврия"
Штабной вагон поезда Таврия
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"
Штабной вагон поезда "Таврия"
"Таврия" по маршруту Москва — Симферополь будет курсировать начиная с 24 декабря. Поезду предстоит преодолеть более двух тысяч километров, время в пути составит 33 часа. Билеты можно приобрести от 2966 рублей в купе и от 9952 рублей в СВ.
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"Штабной вагон поезда "Таврия"
Штабной вагон поезда Таврия
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"
Штабной вагон поезда "Таврия"
Мост в Крым из Краснодарского края, по которому запустят движение поездов на полуостров, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по нему открыли 16 мая 2018 года.
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ТуризмГранд Сервис ЭкспрессКрымский мостМоскваСимферопольКрымСевастопольСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Чем "это" отличается от старых вагонов кроме мишуры? Такие же короткие полки с торчащими ногами, вместо дизайна лучше бы продумали более подходящие условия для людей
8 ноября, 18:28
Кот на дереве
62102298
Смотря на изображения не увидел не одной весомой причины отказаться от полета на самолете и провести в этом купе полтора суток.
8 ноября, 21:40
Владимир Ф Быченков
114200018
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