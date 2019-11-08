Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
По маршруту Санкт-Петеребург — Севастополь отправятся одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов.
Плацкартный вагон поезда "Таврия"
Состав оборудован кондиционерами, биотуалетами, а также розетками и USB-портами для зарядки. В купейных вагонах возможен провоз домашних животных.
Вагон купе поезда "Таврия"
Из Москвы в Симферополь и обратно будут ходить двухэтажные поезда с вагонами купе и СВ. В них есть душ, биотуалеты, кондиционеры и телевизоры. В отличие от купе, в СВ не полки, а диваны с индивидуальным освещением.
Вагон купе поезда "Таврия"
Вагон СВ поезда "Таврия"
Кроме того, в составах будут штабные вагоны, в которых есть дополнительные купе для багажа и специально оборудованные места для пассажиров с ограниченными возможностями.
Штабной вагон поезда "Таврия"
В пятницу стартовала продажа билетов на пассажирские поезда в Крым. Первый состав из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится с Московского вокзала 23 декабря, в 14:00 мск. Путь длиной 2,74 тысячи километров займет 43 с половиной часа. Стоимость билета в плацкарте начинается от 3,5 тысячи рублей, в купе — от 3906 рублей.
Штабной вагон поезда "Таврия"
"Таврия" по маршруту Москва — Симферополь будет курсировать начиная с 24 декабря. Поезду предстоит преодолеть более двух тысяч километров, время в пути составит 33 часа. Билеты можно приобрести от 2966 рублей в купе и от 9952 рублей в СВ.
Штабной вагон поезда "Таврия"
Мост в Крым из Краснодарского края, по которому запустят движение поездов на полуостров, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по нему открыли 16 мая 2018 года.