В Москве будут судить мужчину, перевозившего наркотики из Нидерландов

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Прокуратура Новомосковского административного округа направила в суд уголовное дело о контрабанде и продаже наркотиков, которые дилер перевозил в специально оборудованном автомобиле, сообщает в пятницу пресс-служба столичной прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемый приобрел за рубежом автомобиль BMW, в котором создал тайники для перевозки запрещенных веществ. С марта по октябрь 2018 года мужчина перевез через границу в Россию 8 кг МДМА, более 3 кг гашиша, 92 г кокаина и более 1 кг амфетамина.
Отмечается, что наркотики злоумышленник продавал в новой Москве - поселении Мосрентген. Дальнейшая его деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в момент передачи запрещенных средств покупателю.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, и автомобиль, и наркотики обвиняемый приобрел в Нидерландах.
"Уголовное дело направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.