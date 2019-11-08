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РИА Новости

Волин рассказал о включении врезок региональных программ в эфир ОТР

17:31 08.11.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Большинство региональных телевизионных каналов, победивших в конкурсе на "21 кнопку", начнут свое вещание в рамках цифровой врезки на Общественном телевидении России с 29 ноября, при этом окончательное решение о трансляции принимает наблюдательный совет ОТР, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
С 29 ноября программам региональных телеканалов будет выделено по пять часов в день в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения. Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР утром и вечером. Вещать на ОТР в формате врезок получат возможность обязательные общедоступные телеканалы субъектов РФ - телеканалы "21-й кнопки". Пятого ноября региональные программы в эфире ОТР появились в двух тестовых субъектах: Омской и Калининградской областях.
Комплекс телеканала Общественное телевидение России (ОТР) в телецентре Останкино
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Еще десять регионов присоединились к цифровому вещанию на ОТР
"Подавляющее большинство региональных телевизионных каналов, победивших в конкурсе на "21 кнопку", начнут свое вещание в рамках цифровой врезки на ОТР 29 ноября, вместе с тем наличие телеканала в перечне победителей на "21 кнопку" не означает автоматической трансляции региональных врезок", - заявил Волин на брифинге о включении в состав программ цифрового эфирного телевещания информационных блоков региональных телеканалов.
Он отметил, что по каждому телевизионному каналу финальное решение о врезке принимает наблюдательный совет ОТР, при этом совет руководствуется прежде всего критериями соответствия качества продукции регионального телевизионного канала требованиям и стандартам ОТР.

Сегодня, к сожалению, некоторые региональные каналы вместо того, чтобы объективно и интересно рассказывать про все существующие проблемы региона... исключительно освещают деятельность губернаторов, что, по мнению наблюдательного совета ОТР России, конечно, важно, но информационная жизнь региона точно не должна этим исчерпываться.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на пресс-конференции, посвященной подготовке к первой волне отключения аналогового вещания федеральных телеканалов. 31 января 2019
Алексей Волин
замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
Комплекс телеканала Общественное телевидение России (ОТР) в телецентре Останкино
28 октября, 14:35РИА Новости
Программы региональных телеканалов появятся в эфире ОТР в конце ноября
Так, по словам замминистра, в частности, внимание будет обращаться на корректную подачу новостных и информационных материалов, на соответствие материалов законодательству РФ, а также на отсутствие откровенно проплаченных заказных материалов, имеющих коммерческий характер.
По словам Волина, в настоящий момент по ряду нескольких телевизионных компаний у наблюдательного совета ОТР имеются вопросы, однако, отметил он, пока называть какие-либо конкретных телевизионные каналы преждевременно.
Отвечая на вопрос журналистов по окончанию брифинга "Могут ли в качестве причины недопуска к вещанию на ОТР быть политическое ориентирование того или иного канала?", Волин подчеркнул, что "Конституция РФ запрещает любые проявления цензуры, поэтому политические оценки или ориентация региональных телевизионных каналов никак не могут стать причиной отрицательного мнения наблюдательного совета ОТР" .
Губернатор Омской области Александр Бурков
5 ноября, 11:06Омская область
Омский телеканал первым из региональных вышел в цифровое вещание на ОТР
"ОТР отличается тем, что проводит очень взвешенную информационную политику, лишенную апологетики, чрезмерного восхваления власти, что крайне импонирует его зрителям", - отметил он.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходило поэтапно. Последний 21 регион перешел на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Таким образом, вся РФ перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.
Регионы в цифре
5 ноября, 12:53РИА Новости
Региональные программы в "цифре"В 2019 году Россия совершила переход с аналогового эфирного телевидения на цифровое. С ноября в цифровом формате в эфире появятся и врезки региональных каналов
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Переход на цифровое телевидениеАлексей ВолинРоссияОбщество
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