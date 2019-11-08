Волин рассказал о включении врезок региональных программ в эфир ОТР

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Большинство региональных телевизионных каналов, победивших в конкурсе на "21 кнопку", начнут свое вещание в рамках цифровой врезки на Большинство региональных телевизионных каналов, победивших в конкурсе на "21 кнопку", начнут свое вещание в рамках цифровой врезки на Общественном телевидении России с 29 ноября, при этом окончательное решение о трансляции принимает наблюдательный совет ОТР, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин

С 29 ноября программам региональных телеканалов будет выделено по пять часов в день в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения. Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР утром и вечером. Вещать на ОТР в формате врезок получат возможность обязательные общедоступные телеканалы субъектов РФ - телеканалы "21-й кнопки". Пятого ноября региональные программы в эфире ОТР появились в двух тестовых субъектах: Омской и Калининградской областях.

"Подавляющее большинство региональных телевизионных каналов, победивших в конкурсе на "21 кнопку", начнут свое вещание в рамках цифровой врезки на ОТР 29 ноября, вместе с тем наличие телеканала в перечне победителей на "21 кнопку" не означает автоматической трансляции региональных врезок", - заявил Волин на брифинге о включении в состав программ цифрового эфирного телевещания информационных блоков региональных телеканалов.

Он отметил, что по каждому телевизионному каналу финальное решение о врезке принимает наблюдательный совет ОТР, при этом совет руководствуется прежде всего критериями соответствия качества продукции регионального телевизионного канала требованиям и стандартам ОТР.

Сегодня, к сожалению, некоторые региональные каналы вместо того, чтобы объективно и интересно рассказывать про все существующие проблемы региона... исключительно освещают деятельность губернаторов, что, по мнению наблюдательного совета ОТР России, конечно, важно, но информационная жизнь региона точно не должна этим исчерпываться. Алексей Волин замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

Так, по словам замминистра, в частности, внимание будет обращаться на корректную подачу новостных и информационных материалов, на соответствие материалов законодательству РФ, а также на отсутствие откровенно проплаченных заказных материалов, имеющих коммерческий характер.

По словам Волина, в настоящий момент по ряду нескольких телевизионных компаний у наблюдательного совета ОТР имеются вопросы, однако, отметил он, пока называть какие-либо конкретных телевизионные каналы преждевременно.

Отвечая на вопрос журналистов по окончанию брифинга "Могут ли в качестве причины недопуска к вещанию на ОТР быть политическое ориентирование того или иного канала?", Волин подчеркнул, что "Конституция РФ запрещает любые проявления цензуры, поэтому политические оценки или ориентация региональных телевизионных каналов никак не могут стать причиной отрицательного мнения наблюдательного совета ОТР" .

"ОТР отличается тем, что проводит очень взвешенную информационную политику, лишенную апологетики, чрезмерного восхваления власти, что крайне импонирует его зрителям", - отметил он.