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РИА Новости
Война в Сирии

Кремль подтвердил телефонный разговор Путина с Эрдоганом в субботу

16:02 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в субботу обсудит ситуацию в Сирии с учетом реализации российско-турецкого меморандума по САР, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По итогам переговоров глав РФ и Турции 22 октября в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, указывалось, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы вводятся с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира".
"Да. Подтверждаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли разговор в субботу и обсудят ли ситуацию в Сирии и реализацию меморандума по САР.
Ранее Эрдоган заявил, что его телефонный разговор с Путиным запланирован на субботу перед встречей 13 ноября с президентом США Дональдом Трампом.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
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Война в СирииВойна в СирииДмитрий ПесковВладимир ПутинСирияРеджеп Тайип ЭрдоганПолитика
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