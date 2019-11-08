Кремль подтвердил телефонный разговор Путина с Эрдоганом в субботу

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в субботу обсудит ситуацию в Сирии с учетом реализации российско-турецкого меморандума по САР, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По итогам переговоров глав РФ и Турции 22 октября в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, указывалось, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы вводятся с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира".