"Оппозиционная платформа" потребовала смены состава делегации Украины в ООН

Ранее третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию проголосовало 121 государство. Против голосовали США и Украина, 55 государств воздержались.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" возмущена отказом украинской делегации присоединиться к резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости"… Мы требует смены состава украинской делегации в ООН. Требуем поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма", - говорится в заявлении на сайте партии.

В заявлении отмечается, что политсила выступает за немедленный пересмотр государственной политики в гуманитарной сфере и международных отношениях, а также за защиту прав всех культурных и языковых общин на Украине. "Мы требуем немедленного прекращения деятельности всех политических структур, которые исповедуют идеологию ксенофобии и нетерпимости… Мы будем добиваться увольнения с государственной службы и из бюджетных организаций чиновников и должностных лиц, содействующих распространению идей этнокультурного неравноправия, и замеченных в сотрудничестве с правоэкстремистскими организациями", - добавили в партии.

Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".