Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T15:49Z
https://ria.ru/20191108/1560726753.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/103746/71/1037467195_482:750:1518:1333_1036x0_80_0_0_46c597fea76dd2c9e80849ac869a6e1e.jpg
РИА Новости

"Оппозиционная платформа" потребовала смены состава делегации Украины в ООН

15:44 08.11.2019 (обновлено: 15:49 08.11.2019)
486
© AP Photo / Frank Franklin IIЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Frank Franklin II
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" возмущена отказом украинской делегации поддержать российский проект резолюции по борьбе с героизацией фашизма в ООН и требует сменить весь состав делегации.
Ранее третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию проголосовало 121 государство. Против голосовали США и Украина, 55 государств воздержались.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" возмущена отказом украинской делегации присоединиться к резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости"… Мы требует смены состава украинской делегации в ООН. Требуем поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма", - говорится в заявлении на сайте партии.

В заявлении отмечается, что политсила выступает за немедленный пересмотр государственной политики в гуманитарной сфере и международных отношениях, а также за защиту прав всех культурных и языковых общин на Украине. "Мы требуем немедленного прекращения деятельности всех политических структур, которые исповедуют идеологию ксенофобии и нетерпимости… Мы будем добиваться увольнения с государственной службы и из бюджетных организаций чиновников и должностных лиц, содействующих распространению идей этнокультурного неравноправия, и замеченных в сотрудничестве с правоэкстремистскими организациями", - добавили в партии.
Монумент Независимости Украины в Киеве
27 октября, 21:47РИА Новости
"Оппозиционная платформа" потребовала отменить закон о декоммунизации
Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".
Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, и настоятельно призывают государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на брифинге в Киеве
30 октября, 22:34РИА Новости
"Оппозиционная платформа" намерена добиваться отставки генпрокурора Украины
3830001
Обсудить 0
Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеГенеральная Ассамблея ООНООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Плавучая регазификационная установка Маршал Василевский
"Маршал Василевский" направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Захарова ждет объяснений от Лондона по поводу создателя "Белых касок"
Строительство газопровода Северный поток-2
Engie оспорит штраф польского регулятора из-за "Северного потока — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
Польский регулятор проанализирует документы по "Северному потоку — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока — 2" ответил на заявления польского регулятора
Сирийско-турецкая граница
Турция начнет депортацию пленных боевиков ИГ* 11 ноября
Флаги ЕС в Брюсселе
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Сотрудники спецподразделения французской полиции
СМИ рассказали, чем заняты в ЕС украинские банды, о которых говорил Макрон
Зальцбург
Австрийскому экс-полковнику предъявили обвинение в шпионаже в пользу России
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" не считает споры с "Газпромом" преградой для контракта
Лидер партии Голос Святослав Вакарчук
Партия "Голос" предложила заморозить конфликт в Донбассе
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла "захват" украинского телеканала людьми в масках
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД оценили заявления о "вмешательстве России" в ситуацию в Боливии
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
Патриарх Александрийский впервые помянул Епифания Думенко во время литургии
Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй
Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния