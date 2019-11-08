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РИА Новости

Помпео заявил, что НАТО нужно поддерживать ресурсами

15:40 08.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что НАТО всегда находится перед риском "устареть", альянсу нужно меняться под вызовы сегодняшнего дня, в том числе страны-члены должны честно вносить взносы в его бюджет.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.
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"Так много хороших вариантов ответа, так много камер, да", - заявил Помпео под смех публики, отвечая на вопрос, не устарел ли альянс во время выступления в Koerber Stiftung в Берлине.
Он продолжил, отметив, что "НАТО сегодня 70 лет".
"Ей нужно расти и меняться, ей нужно противостоять реальностям и вызовами сегодняшнего дня, которые сегодня совсем другие. НАТО всегда угрожает устаревание, не из-за партнерств, не из-за политических обязательств. Я не думаю, что трансатлантическое партнерство когда-либо устареет. НАТО действительно сталкивается с такой угрозой, если она не сделает то, что нужно сделать - не будет противостоять вызовам сегодняшнего дня эффективным способом", - заявил он.
Помпео добавил, что "если страны считают, что они могут получить выгоды безопасности, не внося в НАТО ресурсы, которые ей требуются, тогда будет риск, что НАТО станет неэффективной и устаревшей". "Мы должны держать это в голове, мы не должны воспринять такие вещи как данность", - заявил дипломат.
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Майк ПомпеоЭммануэль МакронНАТОЙенс СтолтенбергСШАВ мире
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