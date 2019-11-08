Помпео заявил, что НАТО нужно поддерживать ресурсами

БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что НАТО всегда находится перед риском "устареть", альянсу нужно меняться под вызовы сегодняшнего дня, в том числе страны-члены должны честно вносить взносы в его бюджет.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.

"Так много хороших вариантов ответа, так много камер, да", - заявил Помпео под смех публики, отвечая на вопрос, не устарел ли альянс во время выступления в Koerber Stiftung в Берлине.

Он продолжил, отметив, что "НАТО сегодня 70 лет".

"Ей нужно расти и меняться, ей нужно противостоять реальностям и вызовами сегодняшнего дня, которые сегодня совсем другие. НАТО всегда угрожает устаревание, не из-за партнерств, не из-за политических обязательств. Я не думаю, что трансатлантическое партнерство когда-либо устареет. НАТО действительно сталкивается с такой угрозой, если она не сделает то, что нужно сделать - не будет противостоять вызовам сегодняшнего дня эффективным способом", - заявил он.