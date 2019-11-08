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РИА Новости

Толстой оценил заявление Макрона о сценариях развития России

15:14 08.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой . Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном варианты развития России, заявил, что РФ будет развиваться по своему, выбранному гражданами страны пути.
Ранее в интервью журналу The Economist Макрон рассказал, что видит три сценария развития России: возможность восстановить статус супердержавы, опираясь только на собственные силы, переход на "евразийскую модель" и нахождение новой сбалансированной схемы отношений с Европой.
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"Это заявление Макрон делает не для России, а для Европы. Что касается именно третьего варианта по выстраиванию отношений с ЕС, то для начала европейским странам следует восстановить свою субъектность, отказаться от антироссийских санкций, кардинально изменить своё отношение к Москве. Тогда только мы сможем о чем-то предметно разговаривать", - сказал Толстой РИА Новости.
Пока, по его словам, в разговоре нет смысла, так как решения принимаются в Вашингтоне. При этом Толстой считает, что все три варианта, предложенные Макроном, имеют право на существование и в каждом из них есть доля истины.
"По крайней мере, он не бросается пафосными заявлениями о том, "что экономика России будет разорвана в клочья", а приводит весьма обоснованные предположения. Но в любом случае, Россия будет развиваться по своему, выбранному гражданами нашей страны пути", - заключил вице-спикер Госдумы.
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