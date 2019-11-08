Толстой оценил заявление Макрона о сценариях развития России

"Это заявление Макрон делает не для России, а для Европы. Что касается именно третьего варианта по выстраиванию отношений с ЕС, то для начала европейским странам следует восстановить свою субъектность, отказаться от антироссийских санкций, кардинально изменить своё отношение к Москве. Тогда только мы сможем о чем-то предметно разговаривать", - сказал Толстой РИА Новости.