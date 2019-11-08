Плавучая мастерская Балтфлота начала работу в сирийском Тартусе

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экипаж плавмастерской ПМ-82 Балтийского флота совершил заход в сирийский порт Тартус и приступил к обеспечению деятельности постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.
Плавмастерская вышла из Балтийска 23 октября.
"В соответствии с планом ротации плавмастерская Балтийского флота ПМ-82 совершила переход из Балтийского в Средиземное море и вошла в состав постоянного соединения ВМФ, выполняющего задачи в этом районе", - сказал Мартов.
ПМ-82 - третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования. Полное водоизмещение - 5660 тонн, длина судна составляет более 120 метров. Максимальная скорость - 13,5 узла. Дальность плавания - 9000 миль. Автономность - 40 суток.