В МИД призвали всех участников СВПД, в том числе Иран, к сдержанности

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва призывает всех участников СВПД, в том числе Иран, к сдержанности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мы призываем все стороны, всех оставшихся участников СВПД к сдержанности", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.