В МИД призвали всех участников СВПД, в том числе Иран, к сдержанности

"Мы призываем все стороны, всех оставшихся участников СВПД к сдержанности", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.

Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.