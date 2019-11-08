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РИА Новости

В МИД призвали всех участников СВПД, в том числе Иран, к сдержанности

14:34 08.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва призывает всех участников СВПД, в том числе Иран, к сдержанности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мы призываем все стороны, всех оставшихся участников СВПД к сдержанности", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Вчера, 13:14РИА Новости
В Тегеране заявили, что Иран может выйти из ядерной сделки
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСергей РябковИранБезопасностьВ мире
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