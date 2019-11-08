Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным в субботу

"В субботу у меня будет телефонный разговор с уважаемым Путиным. Нам нужно получить информацию с тем, чтобы была основа для наших переговоров 13 ноября (с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне)", - сказал Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Венгрию.