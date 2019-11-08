Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным в субботу

АНКАРА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным запланирован на субботу.
Ранее Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии.
"В субботу у меня будет телефонный разговор с уважаемым Путиным. Нам нужно получить информацию с тем, чтобы была основа для наших переговоров 13 ноября (с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне)", - сказал Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Венгрию.
Турецкого президента цитирует телеканал NTV.