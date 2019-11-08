СК в Белгороде проверит блогера из-за публикации картинок с Иисусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Следователи в Белгороде проверяют на предмет оскорбления чувств верующих публикации местного блогера, в которых Иисус изображен в роли персонажа детского мультфильма Лунтика, а порноактриса Саша Грей - в образе Мадонны, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Елена Козырева.
Телеканал "Дождь" ранее сообщил о том, что белгородского блогера Никиту Горчакова вызвали в Следственный комитет из-за картинок, опубликованных в его паблике в социальной сети "ВКонтакте". По словам Горчакова, на одном изображении с подписью "Я родился" Иисус Христос вылупляется из яйца как персонаж детского мультфильма Лунтик, а на втором изображена порноактриса Саша Грей в образе Мадонны. Блогер пояснил, что еще в сентябре из-за этих публикаций на него написали анонимное заявление об оскорблении чувств верующих, в связи с чем его вызывали в полицию.
"Да, мы проводим проверку на предмет оскорбления чувств верующих, в рамках этой проверки он (блогер – ред.) опрошен", - прокомментировала Козырева.
По ее словам, ранее на ту же тему блогера опрашивали полицейские по поручению Следственного комитета.