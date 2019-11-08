Франция планирует сотрудничать с Россией в сфере искусственного интеллекта

"Мы также можем сотрудничать, и мы об этом думаем, - в области искусственного интеллекта, в области математики", - сказала Брешиньяк. "В 2022 году в Санкт-Петербурге состоится международный математический конгресс, и, конечно, мы должны к этому подготовиться", - добавила она.