Франция планирует сотрудничать с Россией в сфере искусственного интеллекта

Выступая в пятницу в Москве на заседании президиума Российской академии наук, Брешиньяк отметила, что ученые России и Франции планируют совместные проекты во многих направлениях.
"Мы также можем сотрудничать, и мы об этом думаем, - в области искусственного интеллекта, в области математики", - сказала Брешиньяк. "В 2022 году в Санкт-Петербурге состоится международный математический конгресс, и, конечно, мы должны к этому подготовиться", - добавила она.
А в 2024 году предлагается провести совместное заседание на тему академической кооперации во время "холодной войны", рассказала Брешиньяк.
"Это важно, поскольку в атмосфере некоторых трудностей между политиками особенно важно научное сотрудничество. И я знаю, что во время "холодной войны" была очень серьезная, глубокая кооперация в науке", - пояснила она.