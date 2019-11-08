Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T14:04Z
https://ria.ru/20191108/1560718977.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156036/25/1560362516_0:143:3072:1871_1036x0_80_0_0_37576b637ea855abfd47593655e4ee31.jpg
РИА Новости

Франция планирует сотрудничать с Россией в сфере искусственного интеллекта

14:04 08.11.2019
142
© Фото : Pixabay/Gerd AltmannИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Фото : Pixabay/Gerd Altmann
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Франция заинтересована в сотрудничестве с Россией в различных областях науки, в том числе в сфере искусственного интеллекта, заявила почетный постоянный секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк.
Выступая в пятницу в Москве на заседании президиума Российской академии наук, Брешиньяк отметила, что ученые России и Франции планируют совместные проекты во многих направлениях.
"Мы также можем сотрудничать, и мы об этом думаем, - в области искусственного интеллекта, в области математики", - сказала Брешиньяк. "В 2022 году в Санкт-Петербурге состоится международный математический конгресс, и, конечно, мы должны к этому подготовиться", - добавила она.
А в 2024 году предлагается провести совместное заседание на тему академической кооперации во время "холодной войны", рассказала Брешиньяк.
"Это важно, поскольку в атмосфере некоторых трудностей между политиками особенно важно научное сотрудничество. И я знаю, что во время "холодной войны" была очень серьезная, глубокая кооперация в науке", - пояснила она.
Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев
21 октября, 09:27РИА Новости
В Роспатенте рассказали, как искусственный интеллект упростит работу
730003
Обсудить 0
Наука и инновацииРоссийская академия наукФранцияРоссия
Рекомендуем
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
Гилле Кардал был поставлен диагноз запущенная деменция в 52 года
Британец выложил пугающее фото, показав, как деменция изменила его жену
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния