В ДНР подтвердили готовность к отводу сил в районе Петровского 9 ноября

ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу , глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что республика готова приступить к отводу сил в районе поселка Петровское 9 ноября.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в Петровском в Донбассе начнется 9 ноября в 13.00 мск.

"Полностью подтверждаем свою готовность к синхронному и зеркальному разведению в согласованную дату (9 ноября – ред.) и благодарим господина Сайдика за приложенные усилия в достижении договоренности с украинской стороной", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Она выразила надежду, что Киев "подкрепит свое согласие конкретными действиями, и завтра в 12.00 по восточноевропейскому времени (13.00 мск) синхронно и зеркально мы приступим к выполнению согласованных мероприятий на участке разведения в соответствии с планом-графиком".

"Если это действительно произойдет, это будет серьезным шагом в конструктивном направлении и значительным прогрессом в выполнении предписаний "нормандской четверки", а также определенным сигналом о попытках руководства Украины приступить к мирному урегулированию конфликта", - добавила Никонорова.

Также руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов подтвердил готовность подразделений Народной милиции ДНР приступить к разведению сил и средств в районе Петровского 9 ноября в 13.00 мск. "Завтра в 13.00 по мск будет осуществлен запуск белой сигнальной ракеты. Ожидаем синхронного запуска белой сигнальной ракеты вооруженными формированиями противника", - заявил Якубов. Он добавил, что если произойдет синхронный отвод "обнаруженного вооружения и вооруженных лиц", о чем стороны уведомят миссию ОБСЕ , то следующим этапом будет разминирование и очистка местности от взрывоопасных предметов, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

Накануне в Киеве заявляли, что отвод сил в районе Петровского начнется 8 ноября. При этом в ДНР отмечали, что готовы приступить к процессу 9 ноября после согласования даты контактной группой.