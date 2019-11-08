Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T15:19Z
https://ria.ru/20191108/1560717249.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155958/40/1559584021_0:0:2924:1645_1036x0_80_0_0_c9c586618f8736bf0486dd730d34fdd3.jpg
РИА Новости

В ДНР подтвердили готовность к отводу сил в районе Петровского 9 ноября

13:22 08.11.2019 (обновлено: 15:19 08.11.2019)
144
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВ районе поселка Петровское
В районе поселка Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
В районе поселка Петровское. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что республика готова приступить к отводу сил в районе поселка Петровское 9 ноября.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в Петровском в Донбассе начнется 9 ноября в 13.00 мск.

"Полностью подтверждаем свою готовность к синхронному и зеркальному разведению в согласованную дату (9 ноября – ред.) и благодарим господина Сайдика за приложенные усилия в достижении договоренности с украинской стороной", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Она выразила надежду, что Киев "подкрепит свое согласие конкретными действиями, и завтра в 12.00 по восточноевропейскому времени (13.00 мск) синхронно и зеркально мы приступим к выполнению согласованных мероприятий на участке разведения в соответствии с планом-графиком".
"Если это действительно произойдет, это будет серьезным шагом в конструктивном направлении и значительным прогрессом в выполнении предписаний "нормандской четверки", а также определенным сигналом о попытках руководства Украины приступить к мирному урегулированию конфликта", - добавила Никонорова.
Также руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов подтвердил готовность подразделений Народной милиции ДНР приступить к разведению сил и средств в районе Петровского 9 ноября в 13.00 мск. "Завтра в 13.00 по мск будет осуществлен запуск белой сигнальной ракеты. Ожидаем синхронного запуска белой сигнальной ракеты вооруженными формированиями противника", - заявил Якубов. Он добавил, что если произойдет синхронный отвод "обнаруженного вооружения и вооруженных лиц", о чем стороны уведомят миссию ОБСЕ, то следующим этапом будет разминирование и очистка местности от взрывоопасных предметов, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.
Накануне в Киеве заявляли, что отвод сил в районе Петровского начнется 8 ноября. При этом в ДНР отмечали, что готовы приступить к процессу 9 ноября после согласования даты контактной группой.
Украинские военнослужащие
7 ноября, 18:38РИА Новости
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны силовиков в Донбассе
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского. Позднее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в этом районе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. В понедельник ополченцы ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности начать отвод сил. Ответа со стороны украинских силовиков не последовало. В ДНР заявили о саботаже Киевом отвода сил, добавив, что новая дата будет согласована на встрече в Минске.
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское
Вчера, 10:37РИА Новости
Украинские силовики заявили, что отвод сил в Петровском продлится три дня
200001
Обсудить 0
Андрей ЗагороднюкНаталья НиконороваОБСЕМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийМинскООНСитуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Петровское
ДНР и Украина согласовали дату разведения сил в Петровском
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Российский МИД призвал продлить ДСНВ
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Киев подтвердил готовность к разведению сил в районе Петровского в пятницу
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское
Украинские силовики заявили, что отвод сил в Петровском продлится три дня
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
В ДНР заявили о 140 нарушениях перемирия со стороны силовиков за неделю
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
В Тегеране заявили, что Иран может выйти из ядерной сделки
Украинский военный в Донецкой области
Силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Эдуард Басурин
В ДНР заявили о трех погибших в Донбассе из-за обстрелов за сутки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению (атомная энергетика, разоружение, нераспространение)
Переговоры Пхеньяна и Сеула надо поощрять, заявил Лавров
Иранская система ПВО
Иранские ПВО сбили беспилотник у порта Махшахр, сообщили СМИ
ЛНР
В ЛНР один человек погиб из-за обстрелов за неделю
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии. 1 ноября 2019
ООН: в Сирии и Ираке могут находиться более 20 тысяч иностранных боевиков
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись 900 беженцев из Иордании и Ливана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль не комментируют сообщения о планах по созданию военной базы в Сирии
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области, где происходит отвод сил бойцов подразделений ЛНР
В ЛНР готовы к ответу при появлении украинской полиции в зоне отвода сил
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния