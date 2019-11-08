Средства на инфраструктуру на границе с Казахстаном выделили, заявил Песков

"Была отдельная презентация (главы) Минэкономразвития (РФ Максима) Орешкина для глав двух государств. Действительно, хорошо известна ситуация там, огромные очереди грузовиков. Фактически эта ситуация, которая тормозит сообщения по основным маршрутам Азия-Европа, север-юг и так далее. План как раз был презентован, выделены средства. И он будет сейчас очень быстро реализовываться по приведению в надлежащий уровень инфраструктуры с российской стороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как будет решаться с российской стороны вопрос с улучшением инфраструктуры на границе с Казахстаном, где наблюдаются огромные очереди.