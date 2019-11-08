Средства на инфраструктуру на границе с Казахстаном выделили, заявил Песков

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. План по решению проблем с очередями грузовиков на границе России и Казахстана был презентован Минэкономразвития, на него выделены средства, работы по улучшению инфраструктуры с российской стороны будут реализовываться очень быстро, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг в Омске прошел ХVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
"Была отдельная презентация (главы) Минэкономразвития (РФ Максима) Орешкина для глав двух государств. Действительно, хорошо известна ситуация там, огромные очереди грузовиков. Фактически эта ситуация, которая тормозит сообщения по основным маршрутам Азия-Европа, север-юг и так далее. План как раз был презентован, выделены средства. И он будет сейчас очень быстро реализовываться по приведению в надлежащий уровень инфраструктуры с российской стороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как будет решаться с российской стороны вопрос с улучшением инфраструктуры на границе с Казахстаном, где наблюдаются огромные очереди.
Касательно сроков реализации данного плана, Песков предложил обратиться за информацией в Минэкономразвития.