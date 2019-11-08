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РИА Новости

Токаев подарил Путину роман "Путь Абая"

13:04 08.11.2019 (обновлено: 13:05 08.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
АЛМА-АТА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил российскому лидеру Владимиру Путину роман Мухтара Ауэзова "Путь Абая", а взамен получил шахматный набор, сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Курмангали.
Обмен подарками состоялся по окончании официальных мероприятий прошедшего в четверг в Омске Форума межрегионального сотрудничества.
"Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву эксклюзивный шахматный набор ручной работы, выполненный из мрамора и малахита, украшенный серебром и позолотой. Президент Казахстана вручил своему российскому коллеге юбилейное двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова "Путь Абая", выпущенное к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева", - написал Курмангали на своей странице в Facebook.
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Касым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинОмскРоссияFacebook, Inc.КазахстанВ мире
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