Токаев подарил Путину роман "Путь Абая"

АЛМА-АТА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил российскому лидеру Владимиру Путину роман Мухтара Ауэзова "Путь Абая", а взамен получил шахматный набор, сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Курмангали.
Обмен подарками состоялся по окончании официальных мероприятий прошедшего в четверг в Омске Форума межрегионального сотрудничества.
"Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву эксклюзивный шахматный набор ручной работы, выполненный из мрамора и малахита, украшенный серебром и позолотой. Президент Казахстана вручил своему российскому коллеге юбилейное двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова "Путь Абая", выпущенное к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева", - написал Курмангали на своей странице в Facebook.