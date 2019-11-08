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РИА Новости
РИА Наука

Глава Китайской академии наук видит потенциал сотрудничества с Россией

12:51 08.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук Александр Сергеев и президент Китайской академии наук Бай Чуньли
Президент Российской академии наук Александр Сергеев и президент Китайской академии наук Бай Чуньли
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Российской академии наук Александр Сергеев и президент Китайской академии наук Бай Чуньли. Архивное фото
ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости, Жанна Манукян. Большой потенциал сотрудничества в области фундаментальных исследований есть у Китая и России, завил в интервью РИА Новости президент Китайской академии наук (КАН) Бай Чуньли.
"Мы сейчас думаем над созданием государственных лабораторий квантовой связи и квантовой запутанности. Это передовое направление фундаментальных исследований. И мы будем продолжать. Кроме того, мы будем проводить работу по исследованию искусственного интеллекта. Однако искусственный интеллект, включая его использование, также включает в себя и фундаментальные исследования", - сказал Бай Чуньли.
Президент РАН Александр Сергеев
Вчера, 12:15РИА Наука
Президент РАН рассказал о важности научного сотрудничества с Китаем
Он отметил, что Китаю необходимо усилить работу в области базовых теорий.
"Я считаю, что у нас очень большое пространство для сотрудничества с Россией в этом вопросе, потому что Россия очень сильна в области математики. Я думаю, что мы могли интенсифицировать сотрудничество в этом направлении", - сказал Бай Чуньли.
Бай Чуньли ранее встречался в Пекине с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым в рамках заседания совета управляющих Международной ассоциации научных организаций (Alliance of International Science Organization, ANSO).
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РИА НаукаБай ЧуньлиМеждународная ассоциация научных организацийАлександр Сергеев (РАН)Российская академия наукКитайРоссия
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