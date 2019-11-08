Глава Китайской академии наук видит потенциал сотрудничества с Россией

ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости, Жанна Манукян. Большой потенциал сотрудничества в области фундаментальных исследований есть у Китая и России, завил в интервью РИА Новости президент Китайской академии наук (КАН) Большой потенциал сотрудничества в области фундаментальных исследований есть у Китая и России, завил в интервью РИА Новости президент Китайской академии наук (КАН) Бай Чуньли

"Мы сейчас думаем над созданием государственных лабораторий квантовой связи и квантовой запутанности. Это передовое направление фундаментальных исследований. И мы будем продолжать. Кроме того, мы будем проводить работу по исследованию искусственного интеллекта. Однако искусственный интеллект, включая его использование, также включает в себя и фундаментальные исследования", - сказал Бай Чуньли.

Он отметил, что Китаю необходимо усилить работу в области базовых теорий.

"Я считаю, что у нас очень большое пространство для сотрудничества с Россией в этом вопросе, потому что Россия очень сильна в области математики. Я думаю, что мы могли интенсифицировать сотрудничество в этом направлении", - сказал Бай Чуньли.