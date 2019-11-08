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РИА Новости

В Кремле прокомментировали слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

12:50 08.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, подчеркнув, что это "не нам решать, мы не патологоанатомы".
Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
7 ноября, 19:06РИА Новости
Политолог прокомментировал высказывание Макрона о "смерти мозга" НАТО
"НАТО, скажем так, живо или мертво и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии - это не нам решать, мы не патологоанатомы", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу высказать мнение насчет оценки, данной альянсу французским лидером.
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Эммануэль МакронНАТОАнгела МеркельДмитрий ПесковГерманияЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
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