В Кремле прокомментировали слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

"НАТО, скажем так, живо или мертво и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии - это не нам решать, мы не патологоанатомы", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу высказать мнение насчет оценки, данной альянсу французским лидером.