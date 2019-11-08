В Кремле прокомментировали слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, подчеркнув, что это "не нам решать, мы не патологоанатомы".
Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.
"НАТО, скажем так, живо или мертво и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии - это не нам решать, мы не патологоанатомы", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу высказать мнение насчет оценки, данной альянсу французским лидером.