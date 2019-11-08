В Крыму в 24 пунктах можно купить билеты на поезда в Москву и Петербург

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Билеты на поезда из Крыма в Москву и Санкт-Петербург и обратно можно приобрести в 24 пунктах продажи на полуострове, сообщила пресс-служба ФГУП "Крымская железная дорога".

Ранее в компании "Гранд Сервис Экспресс", которая будет оператором этих перевозок, сообщили РИА Новости о начале продаж железнодорожных билетов на полуостров. Составы начнут курсировать с материковой России и обратно через мост в конце декабря 2019 года.

Кассы продаж заработали утром 8 ноября.

"Билеты на поезда дальнего следования можно приобрести в 24 пунктах на вокзалах Керчь, Семь Колодезей, Краснофлотская, Кировская, Феодосия, Владиславовка, Нижнегорская, Азовская, Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Урожайная, Элеваторная, Остряково, Симферополь, Саки, Евпатория Курорт, Почтовая, Бахчисарай, Севастополь, а также в железнодорожных кассах в городах Ялта и Судак", — сообщили в КЖД.