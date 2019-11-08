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РИА Новости
Туризм

В Крыму в 24 пунктах можно купить билеты на поезда в Москву и Петербург

13:08 08.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПоезд у здания железнодорожного вокзала в городе Севастополе
Поезд у здания железнодорожного вокзала в городе Севастополе
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Билеты на поезда из Крыма в Москву и Санкт-Петербург и обратно можно приобрести в 24 пунктах продажи на полуострове, сообщила пресс-служба ФГУП "Крымская железная дорога".
Ранее в компании "Гранд Сервис Экспресс", которая будет оператором этих перевозок, сообщили РИА Новости о начале продаж железнодорожных билетов на полуостров. Составы начнут курсировать с материковой России и обратно через мост в конце декабря 2019 года.
Кассы продаж заработали утром 8 ноября.
"Билеты на поезда дальнего следования можно приобрести в 24 пунктах на вокзалах Керчь, Семь Колодезей, Краснофлотская, Кировская, Феодосия, Владиславовка, Нижнегорская, Азовская, Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Урожайная, Элеваторная, Остряково, Симферополь, Саки, Евпатория Курорт, Почтовая, Бахчисарай, Севастополь, а также в железнодорожных кассах в городах Ялта и Судак", — сообщили в КЖД.
Полный перечень пунктов продажи билетов опубликован на сайте ведомства.
Железнодорожный вокзал в Симферополе в Крыму.
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