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РИА Новости

Васильева рассказала о нехватке в школах молодых учителей

12:33 08.11.2019 (обновлено: 12:34 08.11.2019)
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева. Архивное фото
ДУБОВОЕ (Белгородская область), 8 ноя - РИА Новости. Более трети российских учителей являются пенсионерами или людьми предпенсионного возраста, только 5,9% педагогов в школах РФ младше 29 лет, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
"На сегодняшний день треть нашего педагогического корпуса – это люди достойного возраста. У нас на сегодняшний день 23% людей, которые перешли черту пенсионную, и 19% - те, которые к ней приближаются... 5,9% - кому до 29 лет", - сказала Васильева на пленарном заседании съезда учителей сельских школ.
Она также напомнила о законопроекте, который даст возможность студентам педагогических вузов и колледжей преподавать в школах, и отметила, что эти молодые люди не будут работать полный рабочий день, но у них будет возможность проявить себя. Васильева также добавила, что в случае прихода студентов в школу опытные учителя смогут стать их наставниками.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступает на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
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