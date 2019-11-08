Васильева рассказала о нехватке в школах молодых учителей

"На сегодняшний день треть нашего педагогического корпуса – это люди достойного возраста. У нас на сегодняшний день 23% людей, которые перешли черту пенсионную, и 19% - те, которые к ней приближаются... 5,9% - кому до 29 лет", - сказала Васильева на пленарном заседании съезда учителей сельских школ.

Она также напомнила о законопроекте, который даст возможность студентам педагогических вузов и колледжей преподавать в школах, и отметила, что эти молодые люди не будут работать полный рабочий день, но у них будет возможность проявить себя. Васильева также добавила, что в случае прихода студентов в школу опытные учителя смогут стать их наставниками.