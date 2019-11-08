Музей ивановского ситца создал онлайн-каталог

"Онлайн-каталог позволяет проследить, как развивалось производство тканей на территории Ивановской области – крупнейшего центра текстильной промышленности. Проект представлен на русском и английском языках и содержит более 300 редких изображений, начиная от старинных тканей ручной набивки эпохи Петра I до уникальных агитационных тканей периода раннего СССР", – сказал собеседник агентства.

Он добавил также, что в онлайн-каталоге отдельным блоком представлены ткани ивановских мануфактур, экспонировавшиеся на крупнейших международных выставках в Чикаго и в Париже и отмеченные золотыми медалями. Всего же текстильное собрание Музея ивановского ситца составляет 550 тысяч образцов тканей и является одним из самых крупных в России.

Каталог создан по инициативе правительства Ивановской области при участии специалистов просветительского проекта Arzamas. Кроме того, Музей ивановского ситца представил совместный межрегиональный проект с Музеем Москвы "Ситцевый экспресс. Москва - Иваново".