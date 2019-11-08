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РИА Новости
Ивановская область

Музей ивановского ситца создал онлайн-каталог

12:27 08.11.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ИВАНОВО, 8 ноя – РИА Новости. Более трехсот изображений уникальных тканей XVIII–XX веков включены в онлайн-каталог, созданный Музеем ивановского ситца, сообщил РИА Новости представитель правительства Ивановской области.
"Онлайн-каталог позволяет проследить, как развивалось производство тканей на территории Ивановской области – крупнейшего центра текстильной промышленности. Проект представлен на русском и английском языках и содержит более 300 редких изображений, начиная от старинных тканей ручной набивки эпохи Петра I до уникальных агитационных тканей периода раннего СССР", – сказал собеседник агентства.
Он добавил также, что в онлайн-каталоге отдельным блоком представлены ткани ивановских мануфактур, экспонировавшиеся на крупнейших международных выставках в Чикаго и в Париже и отмеченные золотыми медалями. Всего же текстильное собрание Музея ивановского ситца составляет 550 тысяч образцов тканей и является одним из самых крупных в России.
Каталог создан по инициативе правительства Ивановской области при участии специалистов просветительского проекта Arzamas. Кроме того, Музей ивановского ситца представил совместный межрегиональный проект с Музеем Москвы "Ситцевый экспресс. Москва - Иваново".
Он предполагает организацию экскурсий с посещением Музея Москвы и выставки "Ткани Москвы", московской текстильной фабрики, а также экскурсий в Иваново и Шую с посещением фабрики "Шуйские ситцы", особняка фабриканта Михаила Павлова и Музея ивановского ситца, заключили в пресс-службе.
Города России. Иваново
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