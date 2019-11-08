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РИА Новости

В аэропорту Внуково открыли бюст Туполева

12:24 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЦеремония открытия бюста Андрея Туполева в аэропорту Внуково
Церемония открытия бюста Андрея Туполева в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Церемония открытия бюста Андрея Туполева состоялась в аэропорту Внуково, которому присвоено имя авиаконструктора, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня торжественно открываем бюст Андрея Николаевича Туполева. Вся судьба этого человека с большой буквы – это подвиг. Представим, мог ли человек с дворянскими корнями по матери стать трижды героем социалистического труда? Человек, который до конца своей жизни был беспартийным, получил звание генерал-полковника инженерной авиации, был генеральным конструктором всей авиационной промышленности. Под его руководством было сконструировано порядка 100 самолетов, 70 из них были запущены в серийное производство", - сказал первый заместитель гендиректора аэропорта Внуково Дмитрий Ерзакович.
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По словам замруководителя ПАО "Туполев" по проектированию Валерия Солозобова, Туполев был не только гениальным инженером, но и гениальным управленцем. При этом сфера его интересов была очень широка: например, торпедные катера, участвовавшие в Великой Отечественной войне, были разработаны под руководством Туполева, отмечает Солозобов.
"Деду было бы очень приятно, что аэропорт назван в его честь. Он всегда уделял большое внимание гражданским перевозкам. Ни для кого не секрет, что по традиции на нашей фирме делались сначала военные машины, затем гражданские модификации. И самолет Ту-104 родился из Ту-16, тогда это был один из лучших в мире межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, очень серьезная военная техника. До сих пор помню, как дед и отец жили этой работой – у них не было ни суббот, ни воскресений", - добавил внук авиаконструктора Андрей Туполев.
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ВнуковоАндрей ТуполевМоскваОбщество
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