В аэропорту Внуково открыли бюст Туполева

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Церемония открытия бюста Церемония открытия бюста Андрея Туполева состоялась в аэропорту Внуково , которому присвоено имя авиаконструктора, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня торжественно открываем бюст Андрея Николаевича Туполева. Вся судьба этого человека с большой буквы – это подвиг. Представим, мог ли человек с дворянскими корнями по матери стать трижды героем социалистического труда? Человек, который до конца своей жизни был беспартийным, получил звание генерал-полковника инженерной авиации, был генеральным конструктором всей авиационной промышленности. Под его руководством было сконструировано порядка 100 самолетов, 70 из них были запущены в серийное производство", - сказал первый заместитель гендиректора аэропорта Внуково Дмитрий Ерзакович.

По словам замруководителя ПАО "Туполев" по проектированию Валерия Солозобова, Туполев был не только гениальным инженером, но и гениальным управленцем. При этом сфера его интересов была очень широка: например, торпедные катера, участвовавшие в Великой Отечественной войне, были разработаны под руководством Туполева, отмечает Солозобов.