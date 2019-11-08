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РИА Новости
РИА Наука

Президент РАН рассказал о борьбе с "утечкой мозгов"

12:23 08.11.2019 (обновлено: 13:09 08.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Архивное фото
ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Проблема "утечки мозгов" существовала всегда, однако в настоящее время различные формы международного сотрудничества помогают с ней бороться, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.
"Проблема "утечки мозгов" всегда есть и была, но сейчас мир науки стал коллаборировать с помощью схем, когда "утечка мозгов" не есть просто факт, что люди уезжают работать навсегда или на долгие годы в другую страну и они потеряны для той страны, которая их воспитала как ученых. Сейчас есть множество форм сотрудничества и взаимодействия", - рассказал Сергеев, совершающий визит в Китай.
Президент РАН Александр Сергеев. Архивное фото
13 октября 2017, 14:53РИА Новости
Научные мегапроекты в России развернут "утечку мозгов", считает глава РАН
По словам президента РАН, "если посмотреть по ссылкам, которые приводятся в публикациях, обычно там обозначены международные коллективы, это означает, что вы можете эффективно вести сотрудничество, находясь на разных площадках, в разных странах, обмениваясь знаниями, технологиями и людьми для проведения совместных экспериментов".
"Так что "утечка мозгов" как такой образ, что вы просто теряете людей, сейчас видоизменилась в другую форму, и мы, как и весь остальной мир, считаем, что это просто нормальная форма сотрудничества, форма научного обмена, обмена идеями, проведение совместных экспериментов", - заключил он.
Читайте полный текст интервью с Александром Сергеевым >>
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РИА НаукаРоссияАлександр Сергеев (РАН)Российская академия наук
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