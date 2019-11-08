Президент РАН рассказал о борьбе с "утечкой мозгов"

ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Проблема "утечки мозгов" существовала всегда, однако в настоящее время различные формы международного сотрудничества помогают с ней бороться, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Проблема "утечки мозгов" всегда есть и была, но сейчас мир науки стал коллаборировать с помощью схем, когда "утечка мозгов" не есть просто факт, что люди уезжают работать навсегда или на долгие годы в другую страну и они потеряны для той страны, которая их воспитала как ученых. Сейчас есть множество форм сотрудничества и взаимодействия", - рассказал Сергеев, совершающий визит в Китай.

По словам президента РАН, "если посмотреть по ссылкам, которые приводятся в публикациях, обычно там обозначены международные коллективы, это означает, что вы можете эффективно вести сотрудничество, находясь на разных площадках, в разных странах, обмениваясь знаниями, технологиями и людьми для проведения совместных экспериментов".