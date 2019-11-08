Трутнев запустил "Дальневосточный экспресс" в московском метро

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев запустил тематический поезд "Дальневосточный экспресс" на кольцевой линии московского метро, передает корреспондент РИА Новости.
Посвященный Дальнему Востоку тематический поезд уже третий год выходит на линии метрополитена.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТематический поезд "Дальневосточный экспресс" в электродепо "Красная Пресня" Московского метрополитена
Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" в электродепо "Красная Пресня" Московского метрополитена
"В третий раз в дорогу по пространствам московского метрополитена. Он стал больше: в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, к Дальнему Востоку присоединились еще два региона: Бурятия и Забайкалье. Цели его остались те же самые: рассказать жителям Москвы, гостям о Дальнем Востоке, о его замечательных людях, удивительной природе, о той работе, которая проводится по поручению президента по развитию Дальнего Востока",- сказал вице-премьер.
По словам Трутнева, недавно в округе появился 2-тысячный резидент территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.
Поезд состоит из пяти вагонов, каждый разделён на две секции, в которых рассказывается о регионах Дальнего Востока. На фотографиях изображены хребет Жданко, остров Русский и амурский тигр, дальневосточный леопард и камчатский краб.
Снаружи поезд украшен фотоколлажами с названиями регионов, внутри на стенах вагонах размещена информация с историческими фактами, заметками о знаковых местах, крупных инвестиционных проектах, образовании, действующих вакансиях и работе на Дальнем Востоке.
Возле кабин машинистов оборудованы специальные селфи-зоны. На стенах вагонов есть QR-коды, через которые может принять участие в викторине и выиграть призы, в том числе туристические путевки на Дальний Восток.
В рамках "Дней Дальнего Востока" на Новом Арбате со 2 по 8 декабря откроется Дальневосточная ярмарка. С 12 по 14 декабря в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной пройдет фестиваль для молодежи. Также пройдет вручение наград общественно-деловой премия "Звезда Дальнего Востока" и церемония награждения лауреатов Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева.