Трутнев запустил "Дальневосточный экспресс" в московском метро

"В третий раз в дорогу по пространствам московского метрополитена. Он стал больше: в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, к Дальнему Востоку присоединились еще два региона: Бурятия и Забайкалье. Цели его остались те же самые: рассказать жителям Москвы, гостям о Дальнем Востоке, о его замечательных людях, удивительной природе, о той работе, которая проводится по поручению президента по развитию Дальнего Востока",- сказал вице-премьер.