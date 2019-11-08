Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T12:06Z
https://ria.ru/20191108/1560712595.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156071/16/1560711692_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_69f9c7ef279459d35f3e5c5532b296b1.jpg
РИА Новости

Трутнев запустил "Дальневосточный экспресс" в московском метро

12:06 08.11.2019
1688
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗапуск поезда "Дальневосточный экспресс"
Запуск поезда Дальневосточный экспресс
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Запуск поезда "Дальневосточный экспресс"
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев запустил тематический поезд "Дальневосточный экспресс" на кольцевой линии московского метро, передает корреспондент РИА Новости.
Посвященный Дальнему Востоку тематический поезд уже третий год выходит на линии метрополитена.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТематический поезд "Дальневосточный экспресс" в электродепо "Красная Пресня" Московского метрополитена
Тематический поезд Дальневосточный экспресс в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" в электродепо "Красная Пресня" Московского метрополитена
"В третий раз в дорогу по пространствам московского метрополитена. Он стал больше: в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, к Дальнему Востоку присоединились еще два региона: Бурятия и Забайкалье. Цели его остались те же самые: рассказать жителям Москвы, гостям о Дальнем Востоке, о его замечательных людях, удивительной природе, о той работе, которая проводится по поручению президента по развитию Дальнего Востока",- сказал вице-премьер.
По словам Трутнева, недавно в округе появился 2-тысячный резидент территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.
Поезд состоит из пяти вагонов, каждый разделён на две секции, в которых рассказывается о регионах Дальнего Востока. На фотографиях изображены хребет Жданко, остров Русский и амурский тигр, дальневосточный леопард и камчатский краб.
Снаружи поезд украшен фотоколлажами с названиями регионов, внутри на стенах вагонах размещена информация с историческими фактами, заметками о знаковых местах, крупных инвестиционных проектах, образовании, действующих вакансиях и работе на Дальнем Востоке.
Киевский вокзал в Москве
29 октября, 18:50РИА Новости
Российский производитель рассказал об электричках ближайшего будущего
Возле кабин машинистов оборудованы специальные селфи-зоны. На стенах вагонов есть QR-коды, через которые может принять участие в викторине и выиграть призы, в том числе туристические путевки на Дальний Восток.
В рамках "Дней Дальнего Востока" на Новом Арбате со 2 по 8 декабря откроется Дальневосточная ярмарка. С 12 по 14 декабря в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной пройдет фестиваль для молодежи. Также пройдет вручение наград общественно-деловой премия "Звезда Дальнего Востока" и церемония награждения лауреатов Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева.
510000
Обсудить 0
ЭкспоцентрЮрий ТрутневМоскваОбщество
Рекомендуем
Вид на Стамбул через пролив Босфор
Первый грузовой поезд, следующий из Китая в Европу, пересек пролив Босфор
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша оштрафовала французскую компанию Engie из-за "Северного потока — 2"
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния