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РИА Новости

Пушков прокомментировал слова Макрона о сценариях развития России

11:52 08.11.2019 (обновлено: 11:53 08.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о трех сценариях внешнеполитического развития России.
Сенатор провел параллели между французским лидером и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Макрон смотрит в будущее – Меркель удерживает прошлое. Макрон думает о Европе завтрашнего дня, Меркель ближе Европа дня уходящего. Отсюда разное отношение к России", — написал Пушков в Twitter.

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Алексей Пушков
член Совфеда
По его словам, сохранить баланс сил на континенте "в привычном виде" уже не получится.
Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что представляет для России три варианта развития – с опорой исключительно на собственные силы, на евразийское сотрудничество, либо на сбалансированные отношения с Европой.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Вчера, 08:42Радио Sputnik
Макрон представил три сценария для России
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Эммануэль МакронАлексей ПушковАнгела МеркельФранцияГерманияЕвропаРоссияВ мире
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