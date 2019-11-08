Пушков прокомментировал слова Макрона о сценариях развития России

"Макрон смотрит в будущее – Меркель удерживает прошлое. Макрон думает о Европе завтрашнего дня, Меркель ближе Европа дня уходящего. Отсюда разное отношение к России", — написал Пушков в Twitter .

По его словам, сохранить баланс сил на континенте "в привычном виде" уже не получится.

Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что представляет для России три варианта развития – с опорой исключительно на собственные силы, на евразийское сотрудничество, либо на сбалансированные отношения с Европой.