В КБР сотрудникам регионального ГИБДД передали 58 новых патрульных машин

НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в пятницу вручил сотрудникам регионального управления ГИБДД ключи от 58 новых патрульных автомобилей Skoda Octavia, поступивших в республику по программе нацпроекта, передает корреспондент РИА Новости.

"Нести службу на современных комфортабельных автомобилях будет намного эффективнее. Данные автомобили переданы республике в соответствии с указом президента РФ по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который направлен, в том числе, и на снижение смертности на дорогах", - сказал Коков на церемонии вручения в Нальчике.

Врио министра внутренних дел по Кабардино-Балкарии Назир Мамхегов, в свою очередь, добавил, что данный нацпроект предусматривает поэтапное снижение смертности в ДТП в стране к 2024 году до уровня не более четырех погибших на 100 тысяч населения.

"На сегодняшний день задачи программы успешно выполняются. За 10 месяцев этого года зарегистрировано снижение числа погибших на дорогах нашей республики на 18,5%. Уверен, что благодаря использованию новой техники, нам удастся значительно снизить количество ДТП и тем самым сохранить жизни многих жителей региона", - отметил он.