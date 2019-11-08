Премьера Армении поддерживают откровенно прозападные силы, заявил Кочарян

ЕРЕВАН, 8 ноя – РИА Новости. Бывший президент Армении Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает откровенно прозападной политически активную базу поддержки премьер-министра страны Никола Пашиняна

"Фактически, вся политически активная база поддержки премьера является откровенно прозападной. И это несмотря на продолжение властью прежнего внешнеполитического курса страны и постоянных реверансов в адрес России", - говорится в статье Кочаряна для агентства Sputnik Армения

Бывший глава государства считает, что за исключением пары министров-технократов без политической субъектности, правительство и ядро парламентского большинства "состоят из людей, вскормленных американскими грантами", а медийная поддержка властям оказывается исключительно прозападно настроенными СМИ.

"Все провластные партии, политики и неправительственные организации имеют явно выраженную антироссийскую ориентацию и, как правило, сидят на западном финансировании", - заявил Кочарян.

"С другой стороны, партии и политики, ориентированные на всестороннее сотрудничество с Россией, не поддерживают действующую власть и абсолютно ей не доверяют. Все полагают, что прозападные политические воззрения властей, сталкиваясь с зависимостью от российских энергоносителей и рынка, трансформируются в меркантильную прагматичность", - заявил экс-президент.

По его мнению, "картина действительно парадоксальная, и как долго продлится "геополитическое раздвоение" правящей элиты зависит лишь от конъюнктурных обстоятельств". "Весь ресурс внешнего доверия к правительству растрачивается на неуклюжие объяснения маневров, маскирующих конфликт между убеждениями и практическими действиями. В результате Армения живет без концептуальных программ развития в режиме однодневных забот, пустых лозунгов и размазанных внешнеполитических ориентиров", - отметил Кочарян.