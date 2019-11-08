Умер основатель теоретической археологии Лев Клейн

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. В Петербурге умер советский и российский ученый В Петербурге умер советский и российский ученый Лев Клейн , разработавший основы теоретической археологии, сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский.

"Вчера на 93-м году жизни скончался Лев Самуилович Клейн, знаменитый историк и археолог, которого ненавидела и преследовала советская власть. Светлая память и соболезнования родным и близким", — написал он в фейсбуке.

О дате и месте похорон ученого пока не сообщается.

Лев Клейн родился в Витебске 1 июля 1927 года. В 1951 году с отличием окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета, затем аспирантуру, после чего два десятка лет преподавал на кафедре археологии.

В 1981 году Клейна арестовали по обвинению в мужеложестве и осудили, а после освобождения он лишился кандидатской степени и звания доцента.

Его долгое время не принимали на работу, пока в 1994 году Клейн не стал профессором кафедры философской антропологии философского факультета Санкт-Петербургского университета. Кроме того, он преподавал в Европейском университете.