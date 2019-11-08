Умер основатель теоретической археологии Лев Клейн

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. В Петербурге умер советский и российский ученый Лев Клейн, разработавший основы теоретической археологии, сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский.
"Вчера на 93-м году жизни скончался Лев Самуилович Клейн, знаменитый историк и археолог, которого ненавидела и преследовала советская власть. Светлая память и соболезнования родным и близким", — написал он в фейсбуке.
О дате и месте похорон ученого пока не сообщается.
Лев Клейн родился в Витебске 1 июля 1927 года. В 1951 году с отличием окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета, затем аспирантуру, после чего два десятка лет преподавал на кафедре археологии.
В 1981 году Клейна арестовали по обвинению в мужеложестве и осудили, а после освобождения он лишился кандидатской степени и звания доцента.
Его долгое время не принимали на работу, пока в 1994 году Клейн не стал профессором кафедры философской антропологии философского факультета Санкт-Петербургского университета. Кроме того, он преподавал в Европейском университете.
В 2010 году была вышла автобиографическая книга "Трудно быть Клейном", в которой биография ученого и его вклад в науку раскрываются в основном через интервью разных лет, фрагменты его произведений и личную переписку.