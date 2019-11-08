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РИА Новости

Ротация глав региональных отделений ЕР продолжится, заявил Турчак

11:28 08.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Андрей Турчак. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Предстоящий 23 ноября съезд "Единой России" принесет ряд кадровых решений, продолжение ротации глав региональных отделений, обновится генсовет и высший совет партии, сообщил журналистам в пятницу секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Он подтвердил, что основной задачей съезда станет старт нового избирательного цикла 2021 года, запуск формирования народной программы, с которой партия пойдет на выборы, а также анализ итогов последних двух избирательных циклов 2018-2019 годов.
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"Безусловно, будут приниматься кадровые решения, потому что есть запрос на обновление и не только внутри самой партии, это показывают результаты социологических исследований. Мы должны обновляться, должны предъявлять новые лица. Поэтому ряд кадровых решений на съезде будет приниматься", - сказал Турчак.
Он отметил, что пройдет ротация секретарей региональных отделений партии, часть которой уже запущена прошедшей две недели назад встречей председателя партии Дмитрий Медведева с 13 губернаторами, которые выразили готовность возглавить региональные отделения.
"Помимо этого еще целый ряд территорий, где будет произведена замена секретарей. Обновится традиционно генсовет, обновится высший совет, обновятся руководящие органы партии в лице президиума генерального совета", - сказал он.
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