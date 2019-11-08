В Совфеде предложили ввести ответственность для иноагентов-физлиц

"Мы подготовили свои предложения к рассматриваемому в Госдуме законопроекту, который может быть принят до конца года. Физлица, распространяющие в РФ информацию с использованием зарубежных средств, могут быть призваны иноагентами, за нарушения предлагается ввести административную ответственность", - сказал Климов.