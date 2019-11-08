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РИА Новости

В Совфеде предложили ввести ответственность для иноагентов-физлиц

11:22 08.11.2019 (обновлено: 17:02 08.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации России
Заседание Совета Федерации России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заседание Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сенаторы направляют в Госдуму поправки о введении административной ответственности для физлиц, распространяющих информацию в РФ на зарубежные средства и нарушающих законодательство страны, эти физлица могут быть признаны иноагентами, заявил журналистам в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Мы подготовили свои предложения к рассматриваемому в Госдуме законопроекту, который может быть принят до конца года. Физлица, распространяющие в РФ информацию с использованием зарубежных средств, могут быть призваны иноагентами, за нарушения предлагается ввести административную ответственность", - сказал Климов.
Он также отметил, что в дальнейшем, при усилении информационного давления на Россию, не исключено ужесточение ответственности вплоть до уголовной.
Андрей Климов
Вчера, 11:05РИА Новости
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