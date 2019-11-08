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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Международный форум программы "Святость материнства" открылся в Белграде

11:19 08.11.2019 (обновлено: 11:49 08.11.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВ квартире Екатерины
В квартире Екатерины
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. В Белграде начал работу седьмой международный форум программы "Святость материнства", посвященный отношению молодежи к семье, сообщает пресс-служба фонда Андрея Первозванного.
"Наши народы объединяют не только давние исторические и культурные связи, но и православная вера. Наша общая задача и ответственность – вместе свидетельствовать миру о важности следования в общественной жизни Богом заповеданным духовно-нравственным идеалам", - говорится в приветственном слове патриарха Московского и вся Руси Кирилла, которое зачитали организаторы.
"Формирование хорошего отношение молодежи к семье станет основным дискуссионным вопросом форума. Нас тревожат существующие тенденции: по результатам исследования Российской академии образования, более половины из 7 тысяч опрошенных школьников не считают семью, в которой они выросли, образцом для создания своей будущей семьи", - сообщили в пресс-службе фонда Андрея Первозванного.
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Также в пресс-службе привели данные Европейского исследования ценностей, согласно которому 28% сербов, и 43% болгар в возрасте от 15 до 24 лет считают семью "отжившим институтом".
Как отметила председатель Народной скупщины Республики Сербия Майя Гойкович, Сербия сегодня, как и многие страны, "столкнулась с проблемой низкой рождаемости". "Наша страна сегодня - одна из самых "старых" в Европе: каждый пятый серб – старше 65 лет… В связи с этим правительство Сербии приняло новую стратегию по повышению рождаемости и сохранению репродуктивного здоровья", - сказала она.
Участники форума обсудят проблемы преподавания основ семейной жизни в школах, повышение рождаемости, семейное право, а также вопросы сотрудничества государства, НКО и бизнеса в деле поддержки молодых семей, материнства, отцовства и детства. Отдельно будет обсуждаться вопрос формирования семейно-ориентированной информационной политики.
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Организаторы форума - фонд Андрея Первозванного и фонд Карич. Ожидается, что за 2 дня работы форума – 7 и 8 ноября - в нем примут участие более 400 представителей общественных организаций, бизнеса, государственных органов власти из России, Сербии, Белоруссии, Украины, Казахстана, Италии, Китая, Польши, США, Грузии и Черногории. Среди гостей - председатель Народной скупщины Республики Сербия Майя Гойкович, зампредседателя Госдумы России Ольга Епифанова, замминистра труда и социальной защиты Республики Беларусь Валерий Ковальков.
Программа "Святость материнства" фонда Андрея Первозванного начала работу в 2006 году. Она оказывает содействие проектам поддержки беременных женщин, молодых матерей, многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывает содействие развитию социальной ответственности среди участников журналистского и рекламного сообществ. При поддержке программы "Святость материнства" научный коллектив Российской академии образования разрабатывают программу преподавания "Основ семейной жизни" в старших классах школы.
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Религия и мировоззрениеРеспублика СербскаяСербияСербская православная церковьОльга ЕпифановасоциологияМайя ГойковичФонд Андрея ПервозванногоНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьГосдума РФМоскваБелград (город)религияОбщество
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