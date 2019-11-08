Международный форум программы "Святость материнства" открылся в Белграде

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. В Белграде начал работу седьмой международный форум программы "Святость материнства", посвященный отношению молодежи к семье, сообщает пресс-служба фонда Андрея Первозванного.

"Наши народы объединяют не только давние исторические и культурные связи, но и православная вера. Наша общая задача и ответственность – вместе свидетельствовать миру о важности следования в общественной жизни Богом заповеданным духовно-нравственным идеалам", - говорится в приветственном слове патриарха Московского и вся Руси Кирилла, которое зачитали организаторы.

"Формирование хорошего отношение молодежи к семье станет основным дискуссионным вопросом форума. Нас тревожат существующие тенденции: по результатам исследования Российской академии образования, более половины из 7 тысяч опрошенных школьников не считают семью, в которой они выросли, образцом для создания своей будущей семьи", - сообщили в пресс-службе фонда Андрея Первозванного.

Также в пресс-службе привели данные Европейского исследования ценностей, согласно которому 28% сербов, и 43% болгар в возрасте от 15 до 24 лет считают семью "отжившим институтом".

Как отметила председатель Народной скупщины Республики Сербия Майя Гойкович, Сербия сегодня, как и многие страны, "столкнулась с проблемой низкой рождаемости". "Наша страна сегодня - одна из самых "старых" в Европе: каждый пятый серб – старше 65 лет… В связи с этим правительство Сербии приняло новую стратегию по повышению рождаемости и сохранению репродуктивного здоровья", - сказала она.

Участники форума обсудят проблемы преподавания основ семейной жизни в школах, повышение рождаемости, семейное право, а также вопросы сотрудничества государства, НКО и бизнеса в деле поддержки молодых семей, материнства, отцовства и детства. Отдельно будет обсуждаться вопрос формирования семейно-ориентированной информационной политики.

Организаторы форума - фонд Андрея Первозванного и фонд Карич. Ожидается, что за 2 дня работы форума – 7 и 8 ноября - в нем примут участие более 400 представителей общественных организаций, бизнеса, государственных органов власти из России, Сербии, Белоруссии, Украины, Казахстана, Италии, Китая, Польши, США, Грузии и Черногории. Среди гостей - председатель Народной скупщины Республики Сербия Майя Гойкович, зампредседателя Госдумы России Ольга Епифанова, замминистра труда и социальной защиты Республики Беларусь Валерий Ковальков.