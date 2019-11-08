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РИА Новости

На космодроме Восточный поставят шатер, чтобы ускорить строительство

10:41 08.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтартовый комплекс космодрома "Восточный"
Стартовый комплекс космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Стартовый комплекс космодрома "Восточный". Архивное фото
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 9 ноя - РИА Новости. Шатер размером с футбольное поле развернут над строящимся на космодроме Восточный стартовым комплексом под ракету-носитель "Ангара", чтобы бетон быстрее застывал зимой.
Об этом рассказал журналистам в пятницу директор филиала ФКУ "Дирекция космодрома Восточный" Игорь Оленичев. Мороз на космодроме зимой достигает 50 градусов.
"Мы полностью готовы к зимнему бетонированию. На стартовом комплексе будем применять шатер 90 на 35 метров. Туда будут заезжать автомобили, краны. Шатер начнут собирать в декабре, им будет закрыто практически футбольное поле", - заявил Оленичев.
Космодром Восточный строится в Амурской области, в междуречье рек Зеи и Большой Перы, в 8 тысячах километрах от Москвы и в 180 километрах от Благовещенска. Это первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения.
Первая, практически завершенная очередь космодрома включает в себя стартовый комплекс под ракеты "Союз", которые уже периодически летают с нового космодрома. Сейчас на космодроме идет строительство второй очереди - инфраструктуры под ракету "Ангара". В 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы успеть подготовиться к первому пуску в 2023 году.
Космодром Восточный
5 июля, 00:24РИА Новости
Космодром Восточный
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Дирекция космодрома "Восточный"Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)СоюзМоскваАмурская областьЗея (город)
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