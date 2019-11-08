На космодроме Восточный поставят шатер, чтобы ускорить строительство

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 9 ноя - РИА Новости. Шатер размером с футбольное поле развернут над строящимся на космодроме Восточный стартовым комплексом под ракету-носитель " Шатер размером с футбольное поле развернут над строящимся на космодроме Восточный стартовым комплексом под ракету-носитель " Ангара ", чтобы бетон быстрее застывал зимой.

Об этом рассказал журналистам в пятницу директор филиала ФКУ "Дирекция космодрома Восточный" Игорь Оленичев. Мороз на космодроме зимой достигает 50 градусов.

"Мы полностью готовы к зимнему бетонированию. На стартовом комплексе будем применять шатер 90 на 35 метров. Туда будут заезжать автомобили, краны. Шатер начнут собирать в декабре, им будет закрыто практически футбольное поле", - заявил Оленичев.

Космодром Восточный строится в Амурской области, в междуречье рек Зеи и Большой Перы, в 8 тысячах километрах от Москвы и в 180 километрах от Благовещенска. Это первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения.