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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии трех пострадавших в ДТП на Ставрополье

10:26 08.11.2019
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© Fotolia / Sudok1Медицинское оборудование
Медицинское оборудование
© Fotolia / Sudok1
Медицинское оборудование. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 8 ноя - РИА Новости. Трое пострадавших при столкновении грузовика и двух легковых автомобилей в Ставропольском крае находятся в тяжелом состоянии, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее главное управление МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что авария произошла на 12-м километре автодороги Р-269 "Ставрополь-Батайск". В больницу были доставлены 12 человек, в том числе семеро детей. По предварительно версии УГИБДД, водитель легкового автомобиля KIA Ceed выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение со встречным грузовиком "МАЗ", после чего столкнулся с легковым автомобилем Lada Granta. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, водитель Lada Granta с 10 пассажирами подвозил родственников, они ехали издалека.
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"В больницу скорой медицинской помощи Ставрополя доставлено 12 пострадавших, 11 из них госпитализированы... Состояние троих пострадавших, в том числе одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое. Еще шестеро детей и двое взрослых госпитализированы под наблюдение в отделения больницы, их состояние удовлетворительное", - отметили в минздраве.
Всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, их жизни ничто не угрожает, уточнили в ведомстве.
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СтавропольеГИБДД МВД РФМЧС РФПроисшествия
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