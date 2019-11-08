Врачи рассказали о состоянии трех пострадавших в ДТП на Ставрополье

После ДТП с грузовиком на Ставрополье 11 человек попали в больницу

После ДТП с грузовиком на Ставрополье 11 человек попали в больницу

"В больницу скорой медицинской помощи Ставрополя доставлено 12 пострадавших, 11 из них госпитализированы... Состояние троих пострадавших, в том числе одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое. Еще шестеро детей и двое взрослых госпитализированы под наблюдение в отделения больницы, их состояние удовлетворительное", - отметили в минздраве.